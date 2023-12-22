Що не любить ваша підшлункова. Не робіть з нею ці речі на свята

Святкові застілля та купа різноманітної їжі та розваг можуть негативно вплинути на стан вашої підшлункової залози. Багато хто після Різдва або Нового року скаржиться, що вона починає "барахлити".

Що не любить підшлункова та як не "вбити" її на свята, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис доктора Юрія Габорця в Instagram.

Що не любить підшлункова

Алкоголь

Жирна їжа

Ковбасні вироби

Солодощі

Цукор

Переїдання

"Або голодування, а потім з'їсти все підряд, харчові зриви. Якщо довго самому приймати протизапальні, важкі антибіотики. Друге: нерви, стрес, спазми, протоки від спазмів, вона починає сама себе переварювати", - говорить фахівець.

Як собі можна допомогти

Юрій Габорець дав мінімальну пораду, як допомогти собі при проблемах з підшлунковою залозою.

При спазмі можна прийняти ношпу або дуспалатілн. При важкості після їди - креон, 10 тисяч одиниць після їди, щоб переварити.

"Якщо все одно стоїть, то краще промити шлунок, пів літра теплої води, викликати рвоту і два тижні посидіти на дієті 5А. Гострий панкреатит, може розвитися за 30 хвилин (особливо, коли алкоголь плюс сауна). Може бути панкреонекроз. Якщо вціліє хоча б частинка підшлункової, то вона відновиться, а якщо вся, то прогноз один", - попереджає лікар.

Він радить при сильних болях не займатися самолікуванням, а одразу звертатися за допомогою до професіоналів.