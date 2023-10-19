Як сплатити комуналку, якщо ваше житло було в окупації та накопичилися борги

Як сплатити комуналку, якщо накопичився борг

Якщо ваше житло вціліло

Передайте фактичні показання лічильника, щоб ви зробили перерахунок за весь період. Оплату необхідно внести за фактично спожиту електроенергію, тому якщо в будинку хтось проживав, наприклад, родичі, цю ситуацію потрібно вирішувати безпосередньо з ними. Якщо це були треті особи, звернутися до ОВА та оформити відшкодування.

Якщо ваше житло зруйновано

Вам потрібно отримати довідку про руйнування майна. Це можна зробити у військовій адміністрації міста чи області або через портал Дія. Довідку потрібно надати ОСР. Оператор перерахує обсяг електроенергії з моменту знищення житла, а постачальник скоригує суму сплати. Після цього лічильник знімуть із обліку.

Якщо ви не повернулися додому та стан житла невідомий

Найкращим варіантом буде попросити сусідів або родичів фіксувати та передавати свідчення вашому ОСР або постачальнику.

Якщо ви впевнені, що всі прилади вимкнені і в приміщенні ніхто не живе, регулярно передавайте останні показання. Їх можна знайти в особистому кабінеті, чаті тощо.

Якщо ні сусіди, ні родичі не можуть допомогти зі свідченнями лічильника, їх може зняти контролер оператора системи розподілу згідно зі своїм графіком та за умови, що у вашому районі безпечно і немає обстрілів. Цифри, отримані контролером, стануть пріоритетними, і нарахування будуть проводитись за ними.

Також можливе відключення від мережі за заявою власника до ОСР або постачальника. Проте, слід зазначити, що таке відключення може статися, якщо будуть ризики небезпеки життя персоналу.

Якщо сусіди повідомлять про руйнування майна, необхідно отримати довідку про це і звернутися до ОСР для здійснення перерахунку з моменту руйнування.