Как оплатить коммуналку, если ваше жилье было в оккупации и накопились долги

Как оплатить счета за коммуналку, если ваше жилье было в оккупации, а сейчас территория деоккупирована - вопрос, интересующий многих украинцев.
Есть несколько алгоритмов решения этого вопроса в соответствии с состоянием вашего дома, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию YASNO в Facebook.
Если ваше жилье уцелело
Передайте фактические показания счетчика, чтобы вам произвели перерасчет за весь период. Оплату необходимо внести за фактически потребленную электроэнергию, так что если в доме кто-то проживал, например, родственники, эту ситуацию нужно решать непосредственно с ними. Если это были третьи лица, обратиться к ОВА и оформить возмещение.
Если ваше жилье разрушено
Вам необходимо получить справку о разрушении имущества. Это можно сделать в военной администрации города или области или через портал Действие. Справку нужно предоставить вашему ОСР. Оператор перечислит объем электроэнергии с момента уничтожения жилья, а поставщик скорректирует сумму уплаты. После этого счетчик снимут с учета.
Если вы не вернулись домой и стан жилья неизвестен
Лучшим вариантом будет попросить соседей или родственников фиксировать и передавать показания вашему ОСР или поставщику.
Если вы уверены, что все приборы выключены и в помещении никто не живет, регулярно передавайте имеющиеся последние показания. Их можно найти в личном кабинете, чате и т.д.
Если ни соседи, ни родственники не могут помочь с показаниями счетчика, их может снять контроллер оператора системы распределения согласно своему графику и при условии, что в вашем районе безопасно и нет обстрелов. Цифры, полученные контроллером, станут приоритетными, и начисления будут производиться по ним.
Также возможно отключение от сети по заявлению владельца к ОСР или поставщику. Однако, следует отметить, что такое отключение может не произойти, если будут риски опасности для жизни персонала.
В том случае, если соседи сообщат о разрушении имущества, необходимо получить справку об этом и обратиться к ОСР для осуществления перерасчета с момента разрушения.
Как ранее мы писали, в Киеве предлагают получать платежки за коммуналку по-новому.
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