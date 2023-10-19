Как оплатить коммуналку, если ваше жилье было в оккупации и накопились долги

Как оплатить коммуналку, если накопился долг

Если ваше жилье уцелело

Передайте фактические показания счетчика, чтобы вам произвели перерасчет за весь период. Оплату необходимо внести за фактически потребленную электроэнергию, так что если в доме кто-то проживал, например, родственники, эту ситуацию нужно решать непосредственно с ними. Если это были третьи лица, обратиться к ОВА и оформить возмещение.

Если ваше жилье разрушено

Вам необходимо получить справку о разрушении имущества. Это можно сделать в военной администрации города или области или через портал Действие. Справку нужно предоставить вашему ОСР. Оператор перечислит объем электроэнергии с момента уничтожения жилья, а поставщик скорректирует сумму уплаты. После этого счетчик снимут с учета.

Если вы не вернулись домой и стан жилья неизвестен

Лучшим вариантом будет попросить соседей или родственников фиксировать и передавать показания вашему ОСР или поставщику.

Если вы уверены, что все приборы выключены и в помещении никто не живет, регулярно передавайте имеющиеся последние показания. Их можно найти в личном кабинете, чате и т.д.

Если ни соседи, ни родственники не могут помочь с показаниями счетчика, их может снять контроллер оператора системы распределения согласно своему графику и при условии, что в вашем районе безопасно и нет обстрелов. Цифры, полученные контроллером, станут приоритетными, и начисления будут производиться по ним.

Также возможно отключение от сети по заявлению владельца к ОСР или поставщику. Однако, следует отметить, что такое отключение может не произойти, если будут риски опасности для жизни персонала.

В том случае, если соседи сообщат о разрушении имущества, необходимо получить справку об этом и обратиться к ОСР для осуществления перерасчета с момента разрушения.