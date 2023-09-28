Українці можуть платити за газ менше: як отримати знижку

Як заощаджувати на платіжках на газ (колаж Styler)

Українці можуть платити менше за доставку та розподіл газу. Для цього можна скористатися пільгою, що надається, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Пенсійного фонду України.

Як менше платити за газ Соціальні норми житла та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком визначено постановою Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 року № 409. Відповідно до постанови "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" передбачено такі норми споживання для пільги З газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання – 3,3 куб. м на одну особу на місяць.

З газопостачання за наявності газової плити у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача – 5,4 куб. м на одну особу на місяць

З газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача – 10,5 куб. м на одну особу на місяць. Норми споживання для пільги (Скріншот)