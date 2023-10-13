У Києві пропонують отримувати платіжки за комуналку по-новому: про що йдеться

Платіжки за комуналку в Києві можна отримати в електронному варіанті, відмовившись від паперових рахунків. При цьому, якщо раніше на їхнє формування був потрібен певний час, то зараз це відбувається онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Центр комунального сервісу ".

"Наразі оптимізовано процес в частині отримання електронних копій паперових рахунків-повідомлень в особистому кабінеті споживача", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють фахівці, якщо раніше для формування електронного рахунку в особистому кабінеті споживача під час відмови від паперового рахунку-повідомлення потребувався додатковий час, то наразі сервіс працює в режимі онлайн.

"Як тільки споживач в особистому кабінеті обирає опцію відмови від паперового рахунку-повідомлення, в особистому кабінеті миттєво з’являється можливість завантажити його електронну версію", - кажуть в "Центрі".

Для цього достатньо:

натиснути кнопку "завантажити рахунок" на сторінці онлайн рахунку; підтвердити завантаження, вказавши місце для зберігання на вашому пристрої.

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