ua en ru
Пт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві пропонують отримувати платіжки за комуналку по-новому: про що йдеться

Київ, П'ятниця 13 жовтня 2023 11:37
UA EN RU
У Києві пропонують отримувати платіжки за комуналку по-новому: про що йдеться Фото: у Києві пропонують отримувати платіжки за комуналку по-новому (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Платіжки за комуналку в Києві можна отримати в електронному варіанті, відмовившись від паперових рахунків. При цьому, якщо раніше на їхнє формування був потрібен певний час, то зараз це відбувається онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр комунального сервісу".

"Наразі оптимізовано процес в частині отримання електронних копій паперових рахунків-повідомлень в особистому кабінеті споживача", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють фахівці, якщо раніше для формування електронного рахунку в особистому кабінеті споживача під час відмови від паперового рахунку-повідомлення потребувався додатковий час, то наразі сервіс працює в режимі онлайн.

"Як тільки споживач в особистому кабінеті обирає опцію відмови від паперового рахунку-повідомлення, в особистому кабінеті миттєво з’являється можливість завантажити його електронну версію", - кажуть в "Центрі".

Для цього достатньо:

  1. натиснути кнопку "завантажити рахунок" на сторінці онлайн рахунку;
  2. підтвердити завантаження, вказавши місце для зберігання на вашому пристрої.

Важливі моменти

  • Електронна копія актуального паперового рахунку-повідомлення доступна до завантаження після закриття розрахункового періоду - після 10-гого числа кожного місяця.
  • Відмова від паперового рахунку-повідомлення є особистим рішенням споживача. Киянам, які не надали згоди на перехід на електронні версії, паперові рахунки-повідомлення і надалі будуть надходити до поштових скриньок.
  • У разі випадкової відмови від паперового рахунку-повідомлення, споживач завжди зможе відновити послугу його доставки, як і раніше, у поштову скриньку.
  • На сайті "Центру комунального сервісу" споживач завжди може дистанційно замовити дублікат рахунку-повідомлення, що має вигляд паперового, і в разі необхідності - роздрукувати.

Як повідомлялося, платежні квитанції за комунальні послуги всі користувачі повинні зберігати деякий час. Все тому, що це є підтвердженням оплати за газ, електроенергію, воду тощо. Раніше РБК-Україна розповідало, скільки часу потрібно зберігати квитанції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Киев Комунальні платежі
NEWS
ЗСУ відбили понад 20 атак у районі Авдіївки і штурмують окупантів під Бахмутом
ЗСУ відбили понад 20 атак у районі Авдіївки і штурмують окупантів під Бахмутом
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну