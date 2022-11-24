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Як сплатити комуналку, коли немає світла й зв'язку: інструкція

Як оплатити комуналку у разі вимкнення світла й інтернету (фото: rbc.ua)
Автор: Василина Копитко

Аби підтримати енергетичну галузь країни у цей непростий час, потрібно вчасно оплачувати за комунальні послуги.

Про те, як це можна зробити у разі вимкнення світла та при відсутності інтернету, розповідає Нафтогаз у Telegram.

Як оплатити комуналку, коли немає світла

Нафтогаз України підготував покрокову інструкцію, як можна передати показники лічильника:

  • завітайте в офіс вашого облгазу
  • зверніться на гарячу лінію облгазу
  • скористайтеся скриньками для прийому показань

Щоб передати показання лічильників через скриньку, на будь-якому аркуші паперу зазначте попередні та поточні показання лічильника, особовий рахунок в облгазі, ПІБ, адресу та киньте цей аркуш у скриньку.

Як заплатити за газ:

  • через платіжні термінали самообслуговування
  • у будь-якому відділенні банку
  • через відділення Укрпошти або Нової пошти

При оплаті необхідно вказати номер вашого особового рахунку і реквізити компанії.

Оплатити за послуги споживання електроенергії можна легко через інтернет. Навіть якщо його вимкнули у вас вдома, можна отримати доступ до мережі у центрах незламності по всій Україні.

Також сплатити за комунальні послуги можна через платіжні термінали, у відділеннях банку чи Укрпошти та Нової пошти.

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