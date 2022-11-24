Як сплатити комуналку, коли немає світла й зв'язку: інструкція

Аби підтримати енергетичну галузь країни у цей непростий час, потрібно вчасно оплачувати за комунальні послуги.
Про те, як це можна зробити у разі вимкнення світла та при відсутності інтернету, розповідає Нафтогаз у Telegram.
Нафтогаз України підготував покрокову інструкцію, як можна передати показники лічильника:
Щоб передати показання лічильників через скриньку, на будь-якому аркуші паперу зазначте попередні та поточні показання лічильника, особовий рахунок в облгазі, ПІБ, адресу та киньте цей аркуш у скриньку.
Як заплатити за газ:
При оплаті необхідно вказати номер вашого особового рахунку і реквізити компанії.
Оплатити за послуги споживання електроенергії можна легко через інтернет. Навіть якщо його вимкнули у вас вдома, можна отримати доступ до мережі у центрах незламності по всій Україні.
Також сплатити за комунальні послуги можна через платіжні термінали, у відділеннях банку чи Укрпошти та Нової пошти.
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