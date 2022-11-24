Як сплатити комуналку, коли немає світла й зв'язку: інструкція

Як оплатити комуналку, коли немає світла

Нафтогаз України підготував покрокову інструкцію, як можна передати показники лічильника:

завітайте в офіс вашого облгазу

зверніться на гарячу лінію облгазу

скористайтеся скриньками для прийому показань

Щоб передати показання лічильників через скриньку, на будь-якому аркуші паперу зазначте попередні та поточні показання лічильника, особовий рахунок в облгазі, ПІБ, адресу та киньте цей аркуш у скриньку.

Як заплатити за газ:

через платіжні термінали самообслуговування

у будь-якому відділенні банку

через відділення Укрпошти або Нової пошти

При оплаті необхідно вказати номер вашого особового рахунку і реквізити компанії.

Оплатити за послуги споживання електроенергії можна легко через інтернет. Навіть якщо його вимкнули у вас вдома, можна отримати доступ до мережі у центрах незламності по всій Україні.

Також сплатити за комунальні послуги можна через платіжні термінали, у відділеннях банку чи Укрпошти та Нової пошти.