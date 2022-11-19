Чи можна ставити буржуйку в квартирі і яку краще вибрати: важливі поради

Через часті вимкнення електроенергії значна частина населення залишається й без опалення. Альтернативою для обігріву можуть стати буржуйки, проте їх можна використовувати не всюди.

Чи можна встановлювати буржуйки у квартирах та на які характеристики зважати при виборі пристрою, розповідаємо у матеріалі Styler .

Чи можна встановлювати буржуйку у квартирі

Буржуйки категорично заборонено встановлювати у квартирі. Ці пристрої небезпечні, оскільки можуть спровокувати пожежу. Або стати причиною отруєння чадним газом, якщо неправильно їх використовувати. Такий засіб обігріву можна встановлювати у приватних будинках, дачах чи тимчасових конструкціях у яких є димар.

У багатоповерхівках використовувати буржуйку можна лише за однієї умови - якщо будівля була суттєво зруйнована внаслідок воєнних дій.

На що звертати увагу при виборі буржуйки

Стан корпусу. Перед покупкою важливо оглянути корпус та перевірити чи нема на ньому вибоїн, вм'ятин, тріщин чи ознак корозії.

Товщина металу пристрою має бути щонайменше 0,3 см, а місцях прогорання - понад 0,5 см. Зверніть увагу також на якість швів на корпусі - ті мають бути рівномірними й міцно з'єднувати деталі.

Кріплення дверей та зольника. Перевірте чи легко древі відкриваються і щільно замикаються. Чи не хитаються на петлях. Зольник має витягуватися і легко вставлятися.

Справність шибера. Це один із найважливіших елементів в буржуйці. Саме його несправність часто стає причиною отруєнь чадним газом. Перевірте ручку шибера, вона має легко прокручуватися.

Безпечність фарби. Буржуйки можуть покривати різними матеріалами. Важливо, щоб при нагріванні вони не викидали у повітря жодних речовин. Неякісна фарба даватиме неприємний запах, цим спричинятиме дискомфорт господарям.

Площа опалюваного приміщення. Важливо одразу розуміти де саме ви встановлюватимете буржуйку, аби обрана модель пристрою змогла обігріти приміщення.

Яка буржуйка краща - сталева чи чавунна?

Чавунні буржуйки краще витримують високу температуру, у них можна опалювати вугіллям. Такі моделі довго утримують тепло, але й довше нагріваються, оскільки мають товсті стінки.

Проте чавун схильний до корозії, щоб пристрій служив довше, корпус облицьовують керамікою або каменем.

Сталеві буржуйки швидше нагрівають приміщення за чавунні. Проте вони не так довго зберігають тепло.

Через технічні особливості у таких печах можна використовувати лише дрова. При регулярному використанні металеві буржуйки можуть деформуватися від перегріву. Проте сталеві моделі дешевше коштують за чавунні.