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Как оплатить коммуналку, когда нет света и связи: инструкция

Как оплатить коммуналку при отключении света и интернета (фото: rbc.ua)
Автор: Василина Копытко

Чтобы поддержать энергетическую отрасль страны в это непростое время, нужно своевременно оплачивать коммунальные услуги.

О том, как это можно сделать при отключении света и при отсутствии интернета, рассказывает Нафтогаз в Telegram.

Как оплатить коммуналку, когда нет света

Нафтогаз Украины подготовил пошаговую инструкцию, как можно передать показатели счетчика:

  • посетите офис вашего облгаза
  • обратитесь на горячую линию облгаза
  • воспользуйтесь ящиками для приема показаний

Чтобы передать показания счетчиков через ящик, на любом листе бумаги укажите предварительные и текущие показания счетчика, лицевой счет в облгаге, ФИО, адрес и бросьте этот лист в ящик.

Как заплатить за газ:

  • через платежные терминалы самообслуживания
  • в любом отделении банка
  • через отделения Укрпочты или Новой почты

При оплате нужно указать номер вашего лицевого счета и реквизиты компании.

Оплатить услуги потребления электроэнергии также можно через платежные терминалы, в отделениях банка или Укрпочты и Новой.

Раньше мы рассказывали, как снизить сумму в платежках, если вы не живете в квартире.

Читайте также о том, можно ли ставить буржуйку в квартире и какую лучше выбрать.

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