Как оплатить коммуналку, когда нет света и связи: инструкция

Как оплатить коммуналку, когда нет света

Нафтогаз Украины подготовил пошаговую инструкцию, как можно передать показатели счетчика:

посетите офис вашего облгаза

обратитесь на горячую линию облгаза

воспользуйтесь ящиками для приема показаний

Чтобы передать показания счетчиков через ящик, на любом листе бумаги укажите предварительные и текущие показания счетчика, лицевой счет в облгаге, ФИО, адрес и бросьте этот лист в ящик.

Как заплатить за газ:

через платежные терминалы самообслуживания

в любом отделении банка

через отделения Укрпочты или Новой почты

При оплате нужно указать номер вашего лицевого счета и реквизиты компании.

Оплатить услуги потребления электроэнергии также можно через платежные терминалы, в отделениях банка или Укрпочты и Новой.