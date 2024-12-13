Як спалювати на 300-400 калорій більше? Цю рекомендацію забувають усі

Схуднення - це більше, ніж просто дієта або спортзал. Це про зміну звичної поведінки: інший режим харчування, нові звички та регулярна фізична активність. Але всі ці зміни потребують мотивації - внутрішньої енергії, яка підтримує ваші дії.
Як ефективно спалювати калорії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Уявіть себе легшим на 10, 20 чи навіть 30 кг. Ви рухаєтеся легко, почуваєтеся краще, впевненіше виглядаєте в улюбленому одязі. Ви стаєте здоровішими та проживаєте більше якісних років життя. Якщо ця перспектива для вас важлива, то відповідь на перше питання буде "так".
Багато хто вважає схуднення важким випробуванням: постійні обмеження, виснажливі тренування. Проте це хибна думка. Схуднення - це не про силу волі, а про розумну корекцію поведінки, де ви робите те, що вам подобається.
Обирайте фізичну активність, яка вас надихає. Слухайте улюблену музику, тренуйтеся з друзями, ставте перед собою невеликі, але досяжні цілі. Відчуття прогресу мотивує рухатися далі.
Схуднення - це не покарання, а шлях до кращого самопочуття та життя. Почніть із маленьких кроків, і результат не змусить себе чекати.
Нагадаємо, що тренер назвала найкращу вправу для спалювання калорій.
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