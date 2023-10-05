Не лише "Титанік": 9 найкращих ролей оскароносної Кейт Вінслет

Кейт Вінслет - відома англійська акторка та володарка премії “Оскар” за найкращу жіночу роль, сьогодні святкує 48-й День народження. Всі знають її за роль Рози Доусон у легендарному “Титаніку”, але у Кейт є ще багато дивовижних ролей.

Помста від Кутюр

У цьому фільмі Кейт зіграла головну та дуже яскраву роль Міртл. В картині показана австралійська глибинка під назвою Дангатар, де багато років тому при нез’ясованих обставинах помирає школяр. Героїня Вінслет стала єдиним свідком, яку звинувачують у вбивстві та виганяють з міста. Але через 25 років вона повертається у місто заради віртуозної помсти.

Кейт Вінслет у ролі Міртл (фото: Кіноріум)

Місячне сяйво чистого розуму

У фільмі перед глядачами постають двоє закоханих - Джоель і Клементина, які вирішують позбутися спогадів один про одного. Але в пам’яті Джоеля все ще залишаються моменти з Климентиною, чию роль виконала Кейт Вінслет. І чим менше він пам’ятає, тим більше кохає та намагається повернути пам’ять Климентині.

Кейт Вінслет у ролі Климентини (фото: Кіноріум)

Стів Джобс

В цій стрічці Вінслет виконує роль терплячої помічниці Стіва Джобса. Дівчина переносить всю ексцентричність характеру свого керівника. Але іноді і її терплячості не вистачає. Та коли саме накопичені почуття Кейт відкриваються, вона стає зіркою цього фільму.

Кейт виконує роль помічниці Стіва Джобса (фото: Кіноріум)

Версальський роман

В цій стрічці Кейт грає дівчину, яка є садівником-декоратором. Їй доводиться вдосконалити легендарні сади Версальського палацу. Але вона ще не знає, наскільки сильно ця робота наблизить її до короля Франції Людовика XIV.

Роль Кейт у фільмі Версальський роман (фото: Кіноріум)

Дивергент 2. Інсгурент

У другій частині Дивергенту з’являється Кейт Вінслет, якій вдалося віртуозно втілити роль злодійки Джейн.

Кейт Вінслет у Дивергенті (фото: Кіноріум)

Амоніт

В цій драмі Кейт Вінслет зіграла головну роль невизнаної колекціонерки Мері Еннінґ. Вона працює на бурхливому південному узбережжі. Але її робота перестає бути потрібною. І дні її знаменитих відкриттів залишилися позаду. Тепер героїня Кейт шукає звичайні копалини, щоб продати їх туристам та прогодувати себе і свою хвору матір.

Кейт Вінслет у ролі Мері Еннінґ (фото: Кіноріум)

Аватар. Шлях води

В улюбленому фільмі мільйонів глядачів всього світу з’являється Кейт Вінслет і бездоганно виконує свою роль Ронал.

Вінслет в Аватірі (фото: Кіноріум)

Мейр з Істтауна

У цій стрічці Кейт зіграла жінку-детектива, якій доводиться розслідувати вбивство приносячи в жертву своє особисте життя.

Кейт у фільмі Мейр з Істтауна (фото: Кіноріум)

Тихе серце

В цій драматичній історії Вінслет грає роль однієї з доньок головної героїні - Дженніфер. Вона ніяк не може налагодити стосунки з сестрою Анною, тим самим не даючи матері піти з життя через важку хворобу і рішення зробити евтаназію.

Кейт Вінслет у ролі Дженніфер (фото: Кіноріум)