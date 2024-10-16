Як сьогодні виглядає Юрій Рибчинський - легендарний поет, чиї пісні виконують українські знаменитості

Творчий шлях Юрія Рибчинського

Уродженець Києва закінчив університет імені Тараса Шевченка і з 1970 року розпочав свою творчу діяльність. У минулому він був позаштатним радником президента України з питань культури - з квітня 1997 по січень 2000 року. У березні 1998 року Юрій балотувався в народні депутати від Соціал-демократичної партії України.

Юрій Рибчинський сьогодні (фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy)

Також зірка виступав проти вилучення з назви Національної музичної академії імені Петра Чайковського прізвища цього російського композитора. Свою позицію він обґрунтовував тим, що "етнічно Чайковський ніколи не був росіянином".

Поезією Рибчинський захопився з 1960-х років під час навчання в університеті. Уже тоді він почав друкувати свої вірші в періодичних виданнях, а у 18 років його роботи опублікували в популярному тоді журналі "Юність" та газеті "Комсомольська правда". З часом впізнаваність і авторитет Юрія у творчих колах лише зростали.

Хто виконує пісні Рибчинського

Рибчинський писав пісні для таких відомих митців, як Володимир Івасюк, Ігор Поклад, Ігор Шамо, Микола Мозговий, Геннадій Татарченко, Павло Зібров. Загалом на його вірші написано понад 150 пісень.

Серед інших виконавців його пісень - Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Софія Ротару, Наталія Могилевська, Руслана Лижичко і не тільки. Тому не дивно, що його називають одним з основоположників української естрадної пісні.

Хоч драматург і відомий тим, що пише для зірок, але також має талант відкривати нові музичні імена.

Рибчинський розповідав про заробітки

В одному з інтерв'ю поет зізнавався, що не отримує належної оплати за свою творчу працю. За його словами, протягом двох років, поки його пісні виконували різні артисти, він не отримував за це жодної винагороди.

"За два роки, коли всі мої виконавці працюють й у них колосальна кількість моїх пісень, я нічого не отримую. Це дивно! Зарплату не держава платить. Це організація, яка працює на відсотки від наших гонорарів, роялті. Тобто моє роялті вони забирають і роблять собі зарплати, а я нічого не отримую. Якщо я був одним з найзаможніших авторів на терені СРСР і міг кожні два місяці купувати собі машину, то що зараз я можу? Я ошукана людина", - казав він.

Юрію Рибчинському у травні виповнилося 79 років (фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy)

Особисте життя Юрія Рибчинського

Поет також розповідав про свою родину. Відомо, що двоє його онуків живуть в Україні, а двоє - за кордоном. Крім того, у період повномасштабної війни поет вперше став прадідусем.

"Один вчиться, інший працює на телебаченні у Києві. Правнук також народився під час війни в Києві. Левко, вже вісім зубів. Я люблю онуків. Двоє молодших в Америці. Але я пишаюся, що онук, який в Америці закінчив коледж і 10 років не був тут, приїхав сюди та вступив до університету, склав іспит з української мови краще за тих, які 10 років тут жили. За три місяці вивчив з репетитором", - говорив він.

"Схильні до творчості, але не кожен до поетичної. Поетична творчість дісталася моєму сину Євгену, який багато пише. А у решти теж творчі професії. Старший онук Микита монтує всі передачі Комарова. А другий, який навчається, він IT-спеціаліст", - також ділився подробицями про онуків знаменитість.

У шлюбі у Рибчинського народився син Євген, який пішов його шляхом і став поетом та автором пісень. У списку інших професійних занять Євгена: журналістика, продюсування та політика.

Родина Юрія Рибчинського (фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy)

До слова, у соцмережах Юрій Рибчинський публікує теплі сімейні знімки, ділиться кадрами з різних заходів, а також архівними фотоспогадами. Деякі з них можете побачити нижче:

Кадри із соцмереж Юрія Рибчинського (фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy)