Как сегодня выглядит Юрий Рыбчинский - легендарный поэт, чьи песни исполняют украинские знаменитости

Творческий путь Юрия Рыбчинского

Уроженец Киева окончил университет имени Тараса Шевченко и с 1970 начал свою творческую деятельность. В прошлом он был внештатным советником президента Украины по вопросам культуры - с апреля 1997 по январь 2000 года. В марте 1998 Юрий баллотировался в народные депутаты от Социал-демократической партии Украины.

Юрий Рыбчинский сегодня (фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy)

Также звезда выступал против извлечения из названия Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского фамилии этого русского композитора. Свою позицию он обосновывал тем, что "этнически Чайковский никогда не был россиянином".

Поэзией Рыбчинский увлекся с 1960-х годов во время учебы в университете. Уже тогда он начал печатать свои стихи в периодических изданиях, а в 18 лет его работы опубликовали в популярном журнале "Юность" и газете "Комсомольская правда". Со временем узнаваемость и авторитет Юрия в творческих кругах только росли.

Кто исполняет песни Рыбчинского

Рыбчинский писал песни для таких известных артистов,среди которых Владимир Ивасюк, Игорь Поклад, Игорь Шамо, Николай Мозговой, Геннадий Татарченко, Павел Зибров. Всего на его стихи написано более 150 песен.

Среди других исполнителей его песен - Нина Матвиенко, Назарий Яремчук, София Ротару, Наталья Могилевская, Руслана Лыжичко и не только. Поэтому неудивительно, что его называют одним из основателей украинской эстрадной песни.

Хотя драматург и известен тем, что пишет для звезд, но также талант открывать новые музыкальные имена.

Рыбчинский рассказывал о заработках

В одном из интервью поэт признавался, что не получает должной оплаты за свой творческий труд. По его словам, в течение двух лет, пока его песни исполняли разные артисты, он не получал за это никакого вознаграждения.

"За два года, когда все мои исполнители работают и у них колоссальное количество моих песен, я ничего не получаю. Это удивительно! Зарплату не государство платит. Это организация, которая работает на проценты от наших гонораров, роялти. То есть мои роялти они забирают и делают себе зарплаты, а я ничего не получаю. Если я был одним из самых богатых авторов на территории СССР и мог каждые два месяца покупать себе машину, то сейчас я могу? Я обманутый человек", - говорил он.

Юрию Рыбчинскому в мае исполнилось 79 лет (фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy)

Личная жизнь Юрия Рыбчинского

Поэт также рассказывал о своей семье. Известно, что двое его внуков живут в Украине, а двое - за границей. Кроме того, в период полномасштабной войны поэт впервые стал прадедушкой.

"Один учится, другой работает на телевидении в Киеве. Правнук также родился во время войны в Киеве. Левко, уже восемь зубов. Я люблю внуков. Двое младших в Америке. Но я горжусь, что внук, который в Америке окончил колледж и 10 лет не был здесь, приехал сюда и поступил в университет, сдал экзамен по украинскому языку лучше тех, которые 10 лет здесь жили. За три месяца выучил с репетитором", - говорил он.

"Склонны к творчеству, но не каждый к поэтическому. Поэтическое творчество досталось моему сыну Евгению, который много пишет. А у остальных тоже творческие профессии. Старший внук Никита монтирует все передачи Комарова. А второй, который учится, он IT-специалист", - также делился подробностями о внуках знаменитость.

В браке у Рыбчинского родился сын Евгений, который пошел по его пути и стал поэтом и автором песен. В списке других профессиональных занятий Евгения: журналистика, продюсирование и политика.

Семья Юрия Рыбчинского (фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy)

К слову, в соцсетях Юрий Рыбчинский публикует теплые семейные снимки, делится кадрами из разных мероприятий, а также архивными фотовоспоминаниями. Некоторые из них можно увидеть ниже:

Кадры из соцсетей Юрия Рыбчинского (фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy)