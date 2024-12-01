Як сьогодні виглядає Тейлор Лотнер - той самий Джейкоб із "Сутінок"

Початок шляху та спортивна кар'єра

Лотнер має голландські, французькі, німецькі та індіанські корені. У 6-річному віці він почав вивчати карате і навіть брав участь у турнірі, а також навчався у семиразового чемпіона з карате Майка Чату. У 8 років хлопець представляв свою країну від Міжнародної асоціації карате і довів майстерність, ставши світовим юніором з карате і чемпіоном боротьби зі зброєю.

Коли Тейлору було 11, він посів перше місце у світі у змаганнях у категоріях "чорний пояс", "відкриті форми", "музична зброя", "традиційна зброя" і "традиційні форми". У 12 років Лотнер виграв Чемпіонат світу з карате серед юніорів та став володарем п'ятого дану з карате кікушинкай і третього дану з тхеквондо (ІТФ).

Тейлор Лотнер успішно займався бойовими мистецтвами (фото: instagram.com/taylorlautner)

Тейлор Лотнер успішно займався бойовими мистецтвами (фото: instagram.com/taylorlautner)

Перші кроки в акторстві

Після успішної спортивної кар'єри американець зайнявся більш творчою діяльністю - акторством. Він почав цим займатися після того, як інструктор з бойових мистецтв переконав його піти на прослуховування в Лос-Анджелесі для реклами Burger King. Тоді його досвід виявився невдалим, проте хлопцю сподобався експеримент і це наштовхнуло його на подальші рішучі дії.

Згодом Тейлор разом із родиною став їздити туди-сюди з Мічигану у Флориду, щоб мати можливість відвідувати прослуховування та отримувати ролі. У 10-річному віці Лотнер разом із рідними перебрався до Лос-Анджелеса, де міг присвячувати акторській діяльності все більше часу, не полишаючи при цьому заняття бойовими мистецтвами.

За збігом обставин Тейлор почав займатися акторством (фото: instagram.com/taylorlautner)

І акторство зробило його успішним та відомим на весь світ (фото: instagram.com/taylorlautner)

У 2001 році Тейлор знявся в телевізійному фантастичному екшені "Тінь вбивця", де зіграв Кісмета. Пізніше він отримав ролі в серіалах "Вічне літо", "Шоу Берні Мака" і "Моя дружина і діти". Окрім того, зірка не раз долучався до зйомок мультсеріалу "Денні-привид", де йому дісталася закадрова роль Янгблада.

Світова слава

Проте справжня світова популярність прийшла до нього після ролі в тривимірному дитячому фільмі Роберта Родрігеса "Пригоди Шаркбоя та Лави", де він зіграв Шаркбоя. Його зірковість закріпилася після зйомок у стрічці "Сутінки", де йому дісталася одна з головних ролей - Джейкоба Блека.

Для того, щоб відповідати книжковому образу перевертня, актор наростив м'язову масу, набравши 15 кг, та обзавівся кубиками преса. У свої 17 років, при зрості 179 см, його вага становила близько 78 кг, що ідеально вписувалося в цей образ. Тейлор пізніше говорив, що тоді був у своїй найкращій фізичній формі. Він займався на тренажерах, а також плавав.

Тому не дивно, що спорт - невід'ємна частина його життя. У вільний час актор любить пограти у футбол та бейсбол.

Тейлор Лотнер у фільмі "Сутінки" (фото: Кінорум) Тейлор Лотнер у фільмі "Сутінки" (фото: Кінорум) Тейлор Лотнер у фільмі "Сутінки" (фото: Кінорум)

Особисте життя

Що стосується особистого життя зірки, то у 2022 році він одружився зі своєю давньою подругою, медсестрою Тейлор Доум. У минулому він також мав стосунки з Селеною Гомес, Тейлор Свіфт, Лілі Коллінз та Майкою Монро. А ще він мав романтичні відносини з колегою по фільму "Трейсери"- акторкою Марі Авгеропулос, проте вони розійшлися наприкінці 2015 року.

Тейлор Лотнер зі своєю коханою (фото: instagram.com/taylorlautner)

Тейлор Лотнер зі своєю коханою (фото: instagram.com/taylorlautner)

Тейлор Лотнер зі своєю коханою (фото: instagram.com/taylorlautner)

За сторінкою Тейлора в Instagram стежать понад 11 млн користувачів. Він ділиться теплими сімейними кадрами з коханою, показує фото та відео зі зйомок, а також, як проводить свій вільний час.

Що публікує у своїх соцмережах Тейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner)

Що публікує у своїх соцмережах Тейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner) Що публікує у своїх соцмережах Тейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner) Що публікує у своїх соцмережах Тейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner)