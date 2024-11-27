Зморшки, але посмішка та сама: який вигляд зараз має зірка "Термінатора" (фото)
Час невпинно рухається вперед, але деякі зірки залишаються іконами для кількох поколінь. Лінда Гемілтон, яка стала символом сили та сміливості завдяки ролі Сари Коннор у "Термінаторі", досі зачаровує своїх шанувальників.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, як зараз виглядає легендарна акторка, чия харизма не зникає з роками.
Сара Коннор стала одним із найяскравіших жіночих персонажів у кіно, справжньою супергероїнею. Вона безстрашно протистоїть кіборгам-вбивцям, долає ворогів і демонструє лідерські якості.
Лінда Гемілтон (фото: Кіноріум)
Лінда Гемілтон втілила цей образ у кількох частинах культової франшизи, а востаннє повернулася до ролі у 2019 році у фільмі "Термінатор: Фатум".
Тоді ж акторка зізналася, що готова остаточно попрощатися з героїнею, яка стала визначальною для її акторської кар’єри.
Лінда Гемілтон (фото: Кіноріум)
68-річна актриса досі знімається у кіно та іноді з’являється на публіці. Помітно, що Лінда змінилася з роками - не дивно, адже від прем’єри першого "Термінатора" минуло близько 40 років!
Хоча більшість знає її як Сару Коннор, знаменитість також знімалася в багатьох популярних стрічках 80-х. Наприклад, у фільмах "Схід Чорного місяця" та "Кінг-Конг живий". Як бачите, їй часто випадали ролі у фантастичних бойовиках.
Лінда Гемілтон (фото: Кіноріум)
Цікаві факти про Лінду Гемілтон
- В актриси була сестра-близнючка Леслі, яка, на жаль, померла у 2020 році. Вона дублювала Лінду під час зйомок "Термінатора 2".
- Лінда перебувала у шлюбі з режисером "Термінатор"» Джеймсом Кемероном, і в них народилася донька Жозефіна.
- Знаменитість зізнавалася, що під час першого шлюбу з Брюсом Ебботом у неї розвинулося біполярний розлад.
Лінда Гемілтон (фото: Кіноріум)
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