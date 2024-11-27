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Зморшки, але посмішка та сама: який вигляд зараз має зірка "Термінатора" (фото)

Середа 27 листопада 2024 08:15
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Зморшки, але посмішка та сама: який вигляд зараз має зірка "Термінатора" (фото) Лінда Гемілтон (фото: Кіноріум)
Автор: Іванна Пашкевич

Час невпинно рухається вперед, але деякі зірки залишаються іконами для кількох поколінь. Лінда Гемілтон, яка стала символом сили та сміливості завдяки ролі Сари Коннор у "Термінаторі", досі зачаровує своїх шанувальників.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, як зараз виглядає легендарна акторка, чия харизма не зникає з роками.

Сара Коннор стала одним із найяскравіших жіночих персонажів у кіно, справжньою супергероїнею. Вона безстрашно протистоїть кіборгам-вбивцям, долає ворогів і демонструє лідерські якості.

Зморшки, але посмішка та сама: який вигляд зараз має зірка &quot;Термінатора&quot; (фото)

Лінда Гемілтон (фото: Кіноріум)

Лінда Гемілтон втілила цей образ у кількох частинах культової франшизи, а востаннє повернулася до ролі у 2019 році у фільмі "Термінатор: Фатум".

Тоді ж акторка зізналася, що готова остаточно попрощатися з героїнею, яка стала визначальною для її акторської кар’єри.

Зморшки, але посмішка та сама: який вигляд зараз має зірка &quot;Термінатора&quot; (фото)

Лінда Гемілтон (фото: Кіноріум)

68-річна актриса досі знімається у кіно та іноді з’являється на публіці. Помітно, що Лінда змінилася з роками - не дивно, адже від прем’єри першого "Термінатора" минуло близько 40 років!

Хоча більшість знає її як Сару Коннор, знаменитість також знімалася в багатьох популярних стрічках 80-х. Наприклад, у фільмах "Схід Чорного місяця" та "Кінг-Конг живий". Як бачите, їй часто випадали ролі у фантастичних бойовиках.

Зморшки, але посмішка та сама: який вигляд зараз має зірка &quot;Термінатора&quot; (фото)Зморшки, але посмішка та сама: який вигляд зараз має зірка &quot;Термінатора&quot; (фото)

Лінда Гемілтон (фото: Кіноріум)

Цікаві факти про Лінду Гемілтон

  • В актриси була сестра-близнючка Леслі, яка, на жаль, померла у 2020 році. Вона дублювала Лінду під час зйомок "Термінатора 2".
  • Лінда перебувала у шлюбі з режисером "Термінатор"» Джеймсом Кемероном, і в них народилася донька Жозефіна.
  • Знаменитість зізнавалася, що під час першого шлюбу з Брюсом Ебботом у неї розвинулося біполярний розлад.

Зморшки, але посмішка та сама: який вигляд зараз має зірка &quot;Термінатора&quot; (фото)

Лінда Гемілтон (фото: Кіноріум)

Раніше ми розповідали, де зараз учасники легендарного ТБ-шоу "Золотий гусак" і як вони виглядають.

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