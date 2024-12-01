Как сегодня выглядит Тейлор Лотнер - тот самый Джейкоб из "Сумерек"

Начало пути и спортивная карьера

Лотнер имеет голландские, французские, немецкие и индейские корни. В 6-летнем возрасте он начал заниматься каратэ и даже участвовал в турнире, а также учился у семикратного чемпиона по карате Майка Чату. В 8 лет парень представлял свою страну от Международной ассоциации каратэ и доказал мастерство, став мировым юниором по карате и чемпионом борьбы с оружием.

Когда Тейлору было 11, он занял первое место в мире в соревнованиях в категориях "черный пояс", "открытые формы", "музыкальное оружие", "традиционное оружие" и "традиционные формы". В 12 лет Лотнер выиграл Чемпионат мира по каратэ среди юниоров и стал обладателем пятого дана по каратэ кикушинкай и третьего дана по тхэквондо (ИТФ).

Тейлор Лотнер успешно занимался боевыми искусствами (фото: instagram.com/taylorlautner)

Тейлор Лотнер успешно занимался боевыми искусствами (фото: instagram.com/taylorlautner)

Первые шаги в актерстве

После успешной спортивной карьеры американец занялся более творческой деятельностью - актерством. Он начал этим заниматься после того, как инструктор по боевым искусствам убедил его пойти на прослушивание в Лос-Анджелесе для рекламы Burger King. Тогда его опыт оказался неудачным, однако парню понравился эксперимент, и это натолкнуло его на дальнейшие решительные действия.

Затем Тейлор вместе с семьей стал ездить туда-сюда из Мичигана во Флориду, чтобы иметь возможность посещать прослушивания и получать роли. В 10-летнем возрасте Лотнер вместе с родными перебрался в Лос-Анджелес, где мог посвящать актерской деятельности все больше времени, не оставляя при этом занятия боевыми искусствами.

По стечению обстоятельств Тейлор начал заниматься актерством (фото: instagram.com/taylorlautner)

И актерство сделало его успешным и известным во всем мире (фото: instagram.com/taylorlautner)

В 2001 году Тейлор снялся в телевизионном фантастическом экшене "Тень убийцы", где сыграл Кисмета. Позже он получил роли в сериалах "Вечное лето", "Шоу Берни Мака" и "Моя жена и дети". Кроме того, звезда не раз приобщался к съемкам мультсериала "Денни-призрак", где ему досталась закадровая роль Янгблада.

Мировая слава

Однако настоящая мировая известность пришла к нему после роли в трехмерном детском фильме Роберта Родригеса "Приключения Шаркбоя и Лавы", где он сыграл Шаркбоя. Его звездность закрепилась после съемок в ленте "Сумерки", где ему досталась одна из главных ролей - Джейкоба Блэка.

Для того чтобы соответствовать книжному образу оборотня, актер нарастил мышечную массу, набрав 15 кг, и обзавелся кубиками пресса. В свои 17 лет, при росте 179 см, его вес составлял около 78 кг, что идеально вписывалось в этот образ. Тейлор позже говорил, что тогда был в своей лучшей физической форме. Он занимался на тренажерах, а также плавал.

Поэтому неудивительно, что спорт - неотъемлемая часть его жизни. В свободное время актер любит поиграть в футбол и бейсбол.

Тейлор Лотнер в фильме "Сумерки" (фото: Кинорум) Тейлор Лотнер в фильме "Сумерки" (фото: Кинорум) Тейлор Лотнер в фильме "Сумерки" (фото: Кинорум)

Личная жизнь

Что касается личной жизни звезды, то в 2022 году он женился на своей давней подруге, медсестре Тейлор Доум. В прошлом он также встречался с Селеной Гомес, Тейлор Свифт, Лили Коллинз и Майкой Монро. А еще у него были романтические отношения с коллегой по фильму "Трейсеры" - актрисой Мари Авгеропулос, однако они разошлись в конце 2015 года.

Тейлор Лотнер со своей любимой (фото: instagram.com/taylorlautner)

Тейлор Лотнер со своей любимой (фото: instagram.com/taylorlautner)

Тейлор Лотнер со своей любимой (фото: instagram.com/taylorlautner)

За страницей Тейлора в Instagram следят более 11 млн пользователей. Он делится теплыми семейными кадрами с любимой, показывает фото и видео со съемок, а также, как проводит свое свободное время.

Что публикует в своих соцсетях Тейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner)

Что публикует в своих соцсетях Тейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner) Что публикует в своих соцсетях Тейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner) Что публикует в своих соцсетях Тейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner)