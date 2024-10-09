Як сьогодні виглядає і живе зірка "Амелі" Одрі Тоту (фото)
Після виходу фільму "Амелі" Одрі Тоту перетворилася на одну з найзнаменитіших актрис Франції, знімаючись як у картинах своєї країни, так і в голлівудських проектах.
Де вона зараз та який вигляд має - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Захопилася фотографією
Одрі Тоту не з'являлася на екранах після фільму 2019 року "Далі нікуди", спін-оффу "Великого Лебовські".
Ще у 2018 році вона взяла перерву у зйомках, щоб присвятити себе фотографії.
"Багато хто вважає, що акторство перестало бути для мене важливим тільки тому, що я не знімаюся в п'яти фільмах щорічно. Але якби я працювала більше, у мене не залишилося б часу на особисте життя", - пояснила актриса.
Одрі Тоту (фото: Кіноріум)
У 2017 році Одрі Тоту представила свою першу персональну виставку на щорічному фестивалі фотографії "Зустрічі в Арлі" у Франції. Експозиція включала серію автопортретів і знімків людей, які коли-небудь брали у неї інтерв'ю.
Тоту зазначила, що після раптової слави, принесеної фільмом "Амелі" у 2001 році, фотографія стала для неї способом відновити "здоровий" погляд на життя. Саме так вона почала фотографувати журналістів, з якими зіштовхувалася в процесі роботи.
Втомилася від популярності
Крім фотографії Одрі Тоту захоплюється мореплаванням, подорожами і малюванням. У 2016 році вона виконала роль дружини відомого дослідника океану Жака-Іва Кусто. До своєї популярності актриса ставиться з часткою скепсису.
"Я хочу бути простою людиною і жити звичайним життям, мати змогу просто зустрічатися з друзями та бродити улюбленими куточками Парижа на самоті", - ділилася актриса.
Одрі Тоту і Ламбер Вільсон (фото: Кіноріум)
Вона також говорила, що не хоче ставати "старою" актрисою, яка нагадує людям про свою минулу славу.
Приховує особисте життя
Журналісти часто називають Тоту "святою спокусницею". Вона не стає об'єктом чуток і суворо охороняє своє особисте життя від сторонніх. На всі офіційні заходи актриса завжди з'являється одна.
З роками Одрі залишилася такою ж витонченою і елегантною, як і на початку своєї кар'єри, зберігаючи природну красу і унікальний стиль.
Одрі Тоту (фото: Кіноріум)
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Вікіпедія, Metro.