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Який сьогодні вигляд має Петра з комедії "Таксі" - майже не змінилася (фото)

Вівторок 08 жовтня 2024 08:15
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Який сьогодні вигляд має Петра з комедії "Таксі" - майже не змінилася (фото) Емма Віклунд (фото: Кіноріум)
Автор: Іванна Пашкевич

Французька комедія "Таксі" подарувала глядачам безліч улюблених персонажів, включно з Петрою, роль якої виконала Емма Віклунд.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило дізнатися, як склалася кар'єра і життя актриси після успіху фільму.

На момент зйомок першої частини шведській акторці було 29 років. Насамперед вона відома як фотомодель, а її акторська кар'єра в основному пов'язана з фільмом "Таксі".

З дев'яти проектів, в яких вона взяла участь, чотири належать саме до цієї комедії. Після виходу останньої частини Емма більше не знімалася в кіно, продовжуючи свою кар'єру в моделінгу.

Який сьогодні вигляд має Петра з комедії &quot;Таксі&quot; - майже не змінилася (фото)

Емма Віклунд (фото: instagram.com/emmaofstockholm)

У 2007 році вона увійшла до складу правління шведської компанії Lindex, що спеціалізується на модному одязі.

Крім цього, Віклунд кілька років вела телепередачу, присвячену модним новинкам і догляду за собою.

Сьогодні Еммі Віклунд 55 років і вона живе у Франції. Акторка має майже такий самий вигляд, як і 30 років тому, що пояснюється її прихильністю до правильного харчування, занять спортом і здорового способу життя.

Який сьогодні вигляд має Петра з комедії &quot;Таксі&quot; - майже не змінилася (фото)

Який сьогодні вигляд має Петра з комедії &quot;Таксі&quot; - майже не змінилася (фото)Який сьогодні вигляд має Петра з комедії &quot;Таксі&quot; - майже не змінилася (фото)Який сьогодні вигляд має Петра з комедії &quot;Таксі&quot; - майже не змінилася (фото)

Емма Віклунд (фото: instagram.com/emmaofstockholm)

Про особисте життя акторки наразі нічого не відомо. У 2003 році Емма зіграла весілля з телеведучим Гансом Віклундом і взяла його прізвище.

Актриса була молодша за свого чоловіка на 4 роки. У сім'ї з'явилося двоє дітей - син Еліс і дочка Тайра. На жаль, у 2016-му шлюб розпався, але колишнє подружжя зберегло хороші стосунки.

Який сьогодні вигляд має Петра з комедії &quot;Таксі&quot; - майже не змінилася (фото)

Який сьогодні вигляд має Петра з комедії &quot;Таксі&quot; - майже не змінилася (фото)

Який сьогодні вигляд має Петра з комедії &quot;Таксі&quot; - майже не змінилася (фото)

Емма Віклунд з дітьми та екс-чоловіком (фото: instagram.com/emmaofstockholm)

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