Как сегодня выглядит и живет звезда "Амели" Одри Тоту (фото)

После выхода фильма "Амели" Одри Тоту превратилась в одну из самых знаменитых актрис Франции, снимаясь как в картинах своей страны, так и в голливудских проектах.

Где она сейчас и как выглядит - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Увлеклась фотографией

Одри Тоту не появлялась на экранах после фильма 2019 года "Далее никуда", спин-оффа "Большого Лебовски".

Еще в 2018 году она взяла перерыв в съемках, чтобы посвятить себя фотографии.

"Многие считают, что актерство перестало быть для меня важным только потому, что я не снимаюсь в пяти фильмах ежегодно. Но если бы я работала больше, у меня не осталось бы времени на личную жизнь", - объяснила актриса.

Одри Тоту (фото: Кинориум)

В 2017 году Одри Тоту представила свою первую персональную выставку на ежегодном фестивале фотографии "Встречи в Арли" во Франции. Экспозиция включала серию автопортретов и снимков людей, когда-либо принимавших у нее интервью.

Тоту отметила, что после внезапной славы, принесенной фильмом "Амели" в 2001 году, фотография стала для нее способом восстановить "здоровый" взгляд на жизнь. Именно так она стала фотографировать журналистов, с которыми сталкивалась в процессе работы.

Устала от популярности

Кроме фотографии Одри Тоту увлекается мореплаванием, путешествиями и рисованием. В 2016 году она исполнила роль жены известного исследователя океана Жака-Ива Кусто. К своей популярности актриса относится с долей скепсиса.

"Я хочу быть простым человеком и жить обычной жизнью, иметь возможность просто встречаться с друзьями и бродить по любимым уголкам Парижа в одиночестве", - делилась актриса.

Одри Тоту и Ламбер Вильсон (фото: Кинориум)

Она также говорила, что не хочет становиться "старой" актрисой, напоминающей людям о своей былой славе.

Скрывает личную жизнь

Журналисты часто называют Тоту "святой обольстительницей". Она не становится объектом слухов и строго охраняет свою личную жизнь от посторонних. На все официальные мероприятия актриса всегда появляется одна.

С годами Одри осталась такой же утонченной и элегантной, как и в начале своей карьеры, сохраняя естественную красоту и уникальный стиль.

Одри Тоту (фото: Кинориум)