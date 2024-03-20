Як сьогодні виглядає 94-річна Ліна Костенко: дуже рідкісне фото

Як сьогодні виглядає 94-річна Ліна Костенко

Ліна Василівна попри своє зникнення з публіки має багато шанувальників, адже за свої 94 роки жінка стала справжнім героєм та бійцем. Вона завжди мала непохитну позицію та власну думку, яку часто виражала у своїх рядках.

Вже 2 роки ніхто не бачив Костенко на важливих заходах. Проте її День народження послугував приводом з’явитися новому кадру поетеси у соціальній мережі.

Представник видавництва "Абабагаламага" Іван Малкович вирішив привітати легендарну жінку з Днем народження і приніс їй подарунки та орхідею. Чоловікові вдалося не лише поспілкуватися з поетесою, а ще й зробити спільне фото.

Ліна Костенко з Іваном Малковичем у свій День народження (фото: facebook.com/ababahalamaha.publishers)

"Іван Малкович привітав Українську Поетичну Легенду орхідеями під колір її книжки, яка розійшлася накладом у майже 250 тисяч примірників! Многая літа, наша неповторна Королево!", - йдеться у дописі видавництва.

Також ще один юний представник видавництва, на ім’я Володимир у соціальній мережі Х, показав спільне фото з Костенко.

Як зараз виглядає ЛІна Костенко (фото: twitter.com/volodya1616)

Варто сказати, що зараз жінка має чудовий вигляд, її зачіска за 2 роки майже не змінилась, а ще вона продовжує робити легкий макіяж, що дозволяє їй виглядати ще гарнішою. Це нове фото ще раз доводить, наскільки непохитною та сильною залишається Костенко.

"Десятки тисяч найсердечніших привітань від українців - військових, студентів, учнів, блогерів, людей найрізноманітніших професій, адже Ліна Костенко надихає і підтримує своїм Словом мільйони українців, а вони віддячують їй щирою любовʼю. Хай збудуться усі теплі побажання, адже Ліна Костенко - "Це - Голос наш. Це -Пісня. Це - Душа", - зазначають у видавництві.

Нагадаємо, що за словами її оточення, Ліна Василівна майже не виходить на вулицю, оскільки постійно сидить за роботою. Вона спілкується з рідними та друзями по скайпу та стежить за новинами.

Варто сказати, що востаннє Ліна Василівна виходила в люди аж у липні 2022 року, коли їй вручали найвищу нагороду Франції - Орден почесного легіону.

Орден Почесного легіону - це найвища цивільна нагорода Франції, яка присуджується також за військові заслуги.

Ліна Василівна отримує Орден Почесного Легіону у 2022 році (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)