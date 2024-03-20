Как сегодня выглядит 94-летняя Лина Костенко: очень редкое фото

Как сегодня выглядит 94-летняя Лина Костенко

Лина Васильевна, несмотря на свое исчезновение из публики, имеет много поклонников, ведь за свои 94 года женщина стала настоящим героем и бойцом. Она всегда имела твердую позицию и собственное мнение, которое часто выражала в своих строках.

Уже два года никто не видел Костенко на важных мероприятиях. Однако ее День рождения послужил поводом явиться новому кадру поэтессы в социальной сети.

Представитель издательства "Абабагаламага" Иван Малкович решил поздравить легендарную женщину с Днем рождения и принес ей подарки и орхидею. Мужчине удалось не только пообщаться с поэтессой, но и сделать совместное фото.

Лина Костенко с Иваном Малковичем в свой День рождения (фото: facebook.com/ababahalamaha.publishers)

"Иван Малкович поздравил Украинскую Поэтическую Легенду орхидеями под цвет ее книги, которая разошлась тиражом почти 250 тысяч экземпляров! Много лет, наша неповторимая Королево!", - говорится в сообщении издательства.

Также еще один юный представитель издательства, по имени Владимир в социальной сети Х, показал совместное фото с Костенко.

Как сейчас выглядит ЛИНА КОСТЕНКО (фото: twitter.com/volodya1616)

Стоит сказать, что сейчас женщина выглядит великолепно, ее прическа за 2 года почти не изменилась, а еще она продолжает делать легкий макияж, что позволяет ей выглядеть еще красивее. Это новое фото еще раз доказывает, насколько непоколебима остается Костенко.

"Десятки тысяч самых сердечных поздравлений от украинцев - военных, студентов, учеников, блоггеров, людей самых разнообразных профессий, ведь Лина Костенко вдохновляет и поддерживает своим Словом миллионы украинцев, а они благодарят ее искреннюю любовь. Пусть сбудутся все теплые пожелания - Лина - Голос наш. Это Песнь. Это - Душа", - отмечают в издательстве.

Напомним, что, по словам ее окружения, Лина Васильевна почти не выходит на улицу, поскольку постоянно сидит за работой. Она общается с родными и друзьями по скайпу и следит за новостями.

Стоит сказать, что в последний раз Лина Васильевна выходила в люди в июле 2022 года, когда ей вручали высшую награду Франции - Орден почетного легиона.

Орден Почетного легиона - это высшая гражданская награда Франции, которая присуждается также за военные заслуги.

Лина Васильевна получает Орден Почётного Легиона в 2022 году (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)