Как сегодня выглядит 94-летняя Лина Костенко: очень редкое фото

Лина Костенко - легенда украинского народа, чьи строки знает наизусть почти каждый, вчера праздновала свое 94-летие и принимала поздравления. Одно из них послужило причиной появления поэтессы в просторах интернета впервые, за долгое время.
О том, как сейчас выглядит живая легенда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Издательства "Абабагаламага" в Faceebok.
Лина Васильевна, несмотря на свое исчезновение из публики, имеет много поклонников, ведь за свои 94 года женщина стала настоящим героем и бойцом. Она всегда имела твердую позицию и собственное мнение, которое часто выражала в своих строках.
Уже два года никто не видел Костенко на важных мероприятиях. Однако ее День рождения послужил поводом явиться новому кадру поэтессы в социальной сети.
Представитель издательства "Абабагаламага" Иван Малкович решил поздравить легендарную женщину с Днем рождения и принес ей подарки и орхидею. Мужчине удалось не только пообщаться с поэтессой, но и сделать совместное фото.
Лина Костенко с Иваном Малковичем в свой День рождения (фото: facebook.com/ababahalamaha.publishers)
"Иван Малкович поздравил Украинскую Поэтическую Легенду орхидеями под цвет ее книги, которая разошлась тиражом почти 250 тысяч экземпляров! Много лет, наша неповторимая Королево!", - говорится в сообщении издательства.
Также еще один юный представитель издательства, по имени Владимир в социальной сети Х, показал совместное фото с Костенко.
Как сейчас выглядит ЛИНА КОСТЕНКО (фото: twitter.com/volodya1616)
Стоит сказать, что сейчас женщина выглядит великолепно, ее прическа за 2 года почти не изменилась, а еще она продолжает делать легкий макияж, что позволяет ей выглядеть еще красивее. Это новое фото еще раз доказывает, насколько непоколебима остается Костенко.
"Десятки тысяч самых сердечных поздравлений от украинцев - военных, студентов, учеников, блоггеров, людей самых разнообразных профессий, ведь Лина Костенко вдохновляет и поддерживает своим Словом миллионы украинцев, а они благодарят ее искреннюю любовь. Пусть сбудутся все теплые пожелания - Лина - Голос наш. Это Песнь. Это - Душа", - отмечают в издательстве.
Напомним, что, по словам ее окружения, Лина Васильевна почти не выходит на улицу, поскольку постоянно сидит за работой. Она общается с родными и друзьями по скайпу и следит за новостями.
Стоит сказать, что в последний раз Лина Васильевна выходила в люди в июле 2022 года, когда ей вручали высшую награду Франции - Орден почетного легиона.
Орден Почетного легиона - это высшая гражданская награда Франции, которая присуждается также за военные заслуги.
Лина Васильевна получает Орден Почётного Легиона в 2022 году (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Раньше мы показывали, как современные звезды декламируют стихи живой легенды.
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