Поезія Ліни Костенко вічна. Як сучасні зірки декламують вірші живої легенди (відео)

Ліна Костенко - це жива легенда української поезії, чиї вірші й сьогодні підкорюють серця своєю силою, потужними сенсами та людяністю. Багато сучасних артистів роками декламують вірші Ліни Василівни.

РБК-Україна (проект Styler) зробило власну підбірку з віршами Ліни Костенко у виконанні українських артистів, які вартують вашої уваги.

Даша Трегубова

Українська акторка має власний проект "#дашачитає", який показує, наскільки важливо нам знати свою культуру.

"У "#дашачитає" я вже сім років популяризую сучасну українську поезію. Хочу, щоб голоси наших сучасників звучали голосно, а їхня творчість отримувала визнання не колись, а зараз", - розповіла для РБК-Україна (проект Styler) Даша Трегубова.

У своєму проекті артистка неодноразово читала вірші легендарної Ліни Костенко, наприклад: "Спини мене", "Коли я буду навіть сивою", "Не треба класти руку на плече".

Даша має власну подачу, емоційну, сильну та неповторну, зокрема, як і вірші Ліни Василівни. І обирає їх акторка не просто так.

"Ліна Костенко - це особливий випадок. Вона вже стала класиком і безумовною любовʼю українців. Її поезія торкається кожного і говорить про те, що близько всім нам", - ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) прокоментувала свій вибір Дарія.

Наталка Денисенко

Ще одна українська актриса має проект "Наталка читалка", де дає нове звучання відомим віршам українських поетів. Поезія Ліни Костенко й для Наталки є особливою, саме тому її вибір пав на такі вірші як: "І все на світі треба пережити", "Світлий сонет".

Ада Роговцева

Народна артистка України та володарка звання герой України Ада Роговцева також приєдналась до декламування віршів Ліни Василівни. Акторка обрала вірш "У нас вже підриваються на мінах" та виконала його у своїй унікальній манері.

Дмитро Музика

Молодий український актор кіно та озвучки Дмитро Музика робить сучасну інтерпретацію віршів українських поетів і творчості Ліни Костенко він приділяє особливу увагу. Для своїх відео в соцмережі Дмитро робить цікаві підводки, а потім читає вірші Костенко і це виглядає дуже цікаво.

Тарас Тополя

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя прочитав особливий вірш Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі" разом з маленькою дівчинкою на фоні розбитої техніки.