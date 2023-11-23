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Як собаки попереджають господаря про небезпеку: не пропустіть ці ознаки

Як собака попереджає власника про небезпеку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Існує думка, що собаки здатні відчувати небезпеку та попереджати про це свого господаря. Згідно з дослідженнями, собаки здатні на це завдяки відмінному нюху і гострому слуху.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Cuddly Tails.

Собаки відрізняються від людей тим, що два їхні органи чуття сильніші за інші - це слух і нюх. Це можна назвати суперсилою тварин, адже завдяки загостреним почуттям вони можуть відчувати наближення небезпеки. Ба більше, ці розумні та віддані тварини можуть попередити про небезпеку, головне зрозуміти їхні підказки.

Гавкіт, гарчання та скиглення

Коли ваша собака помітить небезпеку або зловмисника на території, вона спробує попередити вас і привернути вашу увагу безупинним гавкотом. 

Крім того, якщо ваша собака гарчить або скиглить, це означає, що вона чогось боїться або їй загрожує небезпека. Тому щоразу, коли ви це чуєте, підійдіть до неї, оскільки може бути щось серйозне.

Важливо пам'ятати, що собака часто гавкає на нових людей

Бігають

Це може вказувати на те, що зі здоров’ям вашої собаки щось не так. Також якщо тварина занадто часто облизує лапи, це явна ознака, що вам слід відвести його до ветеринара.

Тварина ховається

Якщо ваша тварина надто стурбована та налякана значною небезпекою, то можливо собака намагається захиститися, ховаючись. Тому, якщо ви бачите, що ваша собака ховається без будь-якої видимої причини, слід дізнатися про причини.

Подряпини

Коли собака видає дивні звуки та дряпає вас або меблі, то можливо вона хоче попереду про щось власника.

Завжди доцільно перевірити, чи є щось серйозне.

Коли людина хворіє, її організм змінюється, і чутливий нюх собаки може виявити ці незначні зміни. Якщо поведінка вашого собаки різко змінилася - перевірте своє здоров'я.

 

Раніше ми повідомляли, які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикам.

Також читайте, як розпізнати небезпечну хворобу у тварин.

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