Як смажити шашлик, щоб він не підгорів: лайфхак від українського шеф-кухаря (відео)

Від вибору м'яса і складу маринаду багато в чому залежить, наскільки соковитим і м'яким залишиться шашлик. Однак, щоб м'ясо рівномірно просмажилось та не підгоріло, допоможе простий лайфхак.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку шеф-кухаря Олександра Огородника.
Контролювати вогонь можна за допомогою пляшки з водою. Однак, є інший набагато простіший спосіб.
Зокрема, знадобиться сіль, приблизно 100-150 грамів, і недовго почекати. Бажано, щоб сіль була крупною. Якщо посипати нею вугілля, то його температура буде розподілятиметься рівномірно.
В результаті саме це не дасть м’ясу підгоріти. Потрібно кинути жменю солі на вугілля та відійти на небезпечну відстань.
Шеф-кухар зазначив, що різких спалахів вогню не буде, тому пляшка з водою не знадобиться.
Для ідеального шашлику м'ясо потрібно маринувати щонайменше 3 години, в ідеалі - це 12 годин.
Шматки м'яса потрібно різати розміром приблизно 5 см. Правильна нарізка м'яса важлива: дрібні шматочки швидко пересохнуть під час смаження, а у великих шматках не пропечеться середина.
Цибуля для шашлику нарізається півкільцями.
@o_gorodnik Ви вже смажили в цьому році шашлик #шашлик#лайфхак#кухар#природа#кулінарія оригінальний звук - o_gorodnik
Раніше ми повідомляли, в якому посуді не можна маринувати м'ясо, щоб не зіпсувати шашлик.
Також ми писали, як замаринувати смачний та соковитий шашлик.