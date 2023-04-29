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Як замаринувати смачний та соковитий шашлик: топ-5 порад

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Субота 29 квітня 2023 17:08
Як замаринувати смачний та соковитий шашлик: топ-5 порад Як приготувати ідеальний шашлик (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Шашлик - смачна страва, яку обожнюють майже усі. Однак, правильно приготувати його вдається далеко не кожному. Деякі способи допоможуть зробити шашлик ідеальним, який точно сподобається усім гостям.

Про це повідомила нутриціолог та дієтолог Оксана Гречко в Instagram.

Вибір м‘яса

Варто знати, що різні види м‘яса мають різну калорійність при термічній обробці. Менш калорійними будуть індичка та яловичина. Найбільш калорійної є баранина.

Кислий маринад

Найкраще маринувати в кислому соусі з приправами. Тоді колаген при нагріві в присутності води перетворюється на розчинний глютин (желатин).

Можна обрати вишневий, томатний, соєвий, гранатовий, гірчичний, ожиновий, імбирний, лимонний або лаймовий соус. Такі маринади знижують рівень кінцевих продуктів глікозилювання у два рази.

Важливо не використовувати відкритий вогонь. Поливати шашлик потрібно водою, до якої можна додати розмаринова олія, яка знижує кількість КПГ в смаженій їжі

Сирі овочі

За словами фахівця, сирі та тушковані овочі, фрукти - містять антиоксиданти та корисну клітковину, які зменшують шкоду КПГ.

Накрийте м'ясо при смаженні

Дієтолог радить накривати м‘ясо при смажені, щоб обмежити доступ повітря - можна використовувати кришку або фольгу. При контакті з повітрям підвищується утворення КПГ.

Варто пам'ятати, що при приготуванні продуктів в сухому жарі виробляється метилгліоксал - кінцевий продукт глікації. Якщо постійно вживати смажені продукти, то це може призвести до інсулінорезистентності та підвищення вмісту жиру в організмі.

Раніше ми розповідали, яке м'ясо найшкідливіше для шашлику.

Також ми писали, як швидко очистити шампури та гриль.

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