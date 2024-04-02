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Як смажити шашлик, щоб він не підгорів: лайфхак від українського шеф-кухаря (відео)

Вівторок 02 квітня 2024 19:42
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Як смажити шашлик, щоб він не підгорів: лайфхак від українського шеф-кухаря (відео) Як правильно смажити шашлик (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Від вибору м'яса і складу маринаду багато в чому залежить, наскільки соковитим і м'яким залишиться шашлик. Однак, щоб м'ясо рівномірно просмажилось та не підгоріло, допоможе простий лайфхак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку шеф-кухаря Олександра Огородника.

Що зробити, щоб шашлик не підгорів

Контролювати вогонь можна за допомогою пляшки з водою. Однак, є інший набагато простіший спосіб.

Зокрема, знадобиться сіль, приблизно 100-150 грамів, і недовго почекати. Бажано, щоб сіль була крупною. Якщо посипати нею вугілля, то його температура буде розподілятиметься рівномірно.

В результаті саме це не дасть м’ясу підгоріти. Потрібно кинути жменю солі на вугілля та відійти на небезпечну відстань.

Шеф-кухар зазначив, що різких спалахів вогню не буде, тому пляшка з водою не знадобиться.

Секрети соковитого шашлику

Для ідеального шашлику м'ясо потрібно маринувати щонайменше 3 години, в ідеалі - це 12 годин.

Шматки м'яса потрібно різати розміром приблизно 5 см. Правильна нарізка м'яса важлива: дрібні шматочки швидко пересохнуть під час смаження, а у великих шматках не пропечеться середина.

Цибуля для шашлику нарізається півкільцями.

@o_gorodnik Ви вже смажили в цьому році шашлик #шашлик#лайфхак#кухар#природа#кулінарія оригінальний звук - o_gorodnik

Раніше ми повідомляли, в якому посуді не можна маринувати м'ясо, щоб не зіпсувати шашлик.

Також ми писали, як замаринувати смачний та соковитий шашлик.

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м'ясо шашлики
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