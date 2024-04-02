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Как жарить шашлык, чтобы он не подгорел: лайфхак от украинского шеф-повара (видео)

Вторник 02 апреля 2024 19:42
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Как жарить шашлык, чтобы он не подгорел: лайфхак от украинского шеф-повара (видео) Как правильно жарить шашлык (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

От выбора мяса и состава маринада во многом зависит, насколько сочным и мягким остается шашлык. Однако, чтобы мясо равномерно прожарилось и не подгорело, поможет простой лайфхак.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу шеф-повара Александра Огородника.

Что сделать, чтобы шашлык не подгорел

Контролировать огонь можно с помощью бутылки с водой. Однако есть другой гораздо более простой способ.

В частности, понадобится соль, примерно 100-150 граммов, и недолго подождать. Желательно, чтобы соль была крупной. Если посыпать ею уголь, его температура будет распределяться равномерно.

В результате именно это не даст мясу подгореть. Нужно бросить горсть соли на уголь и отойти на опасное расстояние.

Шеф-повар отметил, что резких вспышек огня не будет, поэтому бутылка с водой не понадобится.

Секреты сочного шашлыка

Для идеального шашлыка мясо нужно мариновать не менее 3 часов, в идеале - это 12 часов.

Кусочки мяса нужно резать размером примерно 5 см. Правильная нарезка мяса важна: мелкие кусочки быстро пересохнут во время жарки, а в больших кусках не пропечется середина.

Лук для шашлыка нарезается полукольцами.

@o_gorodnik Ви вже смажили в цьому році шашлик #шашлик#лайфхак#кухар#природа#кулінарія оригінальний звук - o_gorodnik

Ранее мы сообщали, в какой посуде нельзя мариновать мясо, чтобы не испортить шашлык.

Также мы писали, как замариновать вкусный и сочный шашлык.

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м'ясо шашлики
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