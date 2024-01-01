Як скопіювати текст у Windows, якщо він не копіюється

Textify

Цей додаток є звичайним інструментом з відкритим вихідним кодом. Її легко завантажити з офіційного сайту та налаштувати зручні комбінації клавіш для виклику, наприклад, використовуючи Shift+середня кнопка миші.

Крім того, ця програма може бути використана для швидкого пошуку та перекладу тексту. Вона працює у фоновому режимі і може бути зупинена через відповідне меню.

Textify (фото: Textify)

Capture2Text

Цей додаток відмінно підходить для тих випадків, коли потрібно розпізнати та скопіювати текст із зображення. Вона підтримує безліч мов та надає можливість завантажувати лише необхідні мовні пакети у форматі zip-архіву.

Capture2Text (How-To Geek)

Copyfish

Якщо вам потрібно скопіювати текст із веб-браузера, корисними можуть бути спеціалізовані розширення. Copyfish, сумісний з Google Chrome, Firefox та іншими браузерами на основі Chromium, має здатність розпізнавати текст на зображеннях та відео всередині браузера, а також за його межами.

Copyfish (фото: Copyfish)

Absolute Enable Right Click & Copy

Це розширення подібне до попереднього і надає можливість копіювати текст на веб-сайтах, де зазвичай ця функція блокована. Воно також сумісне з браузерами Firefox та тими, що базуються на Chromium.

Absolute Enable Right Click & Copy (фото: Chrome)

Windows PowerToys

Ця універсальна програма істотно спрощує процеси роботи на вашому комп'ютері і розширює стандартні функціональні можливості. Воно здатне допомогти вам витягувати текст із різних джерел, включаючи меню, налаштування та зображення.

На жаль, варто відзначити, що PowerToys ефективно функціонує лише з текстами латиницею, тому можуть виникнути деякі обмеження при роботі з кирилицею.

Windows PowerToys (фото: Hocmarketing)