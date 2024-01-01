Як скопіювати текст у Windows, якщо він не копіюється

Часто виникає ситуація, коли потрібно скопіювати текст, але з якоїсь причини він не надає такої можливості. Зазвичай це викликає досаду та дратування, але на щастя, на операційній системі Windows доступні програми та розширення, здатні вирішити цю проблему.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які додатки найкраще використовувати, якщо текст з якихось причин неможливо скопіювати.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Hocmarketing, How-To Geek, TechnoMare.
Цей додаток є звичайним інструментом з відкритим вихідним кодом. Її легко завантажити з офіційного сайту та налаштувати зручні комбінації клавіш для виклику, наприклад, використовуючи Shift+середня кнопка миші.
Крім того, ця програма може бути використана для швидкого пошуку та перекладу тексту. Вона працює у фоновому режимі і може бути зупинена через відповідне меню.
Цей додаток відмінно підходить для тих випадків, коли потрібно розпізнати та скопіювати текст із зображення. Вона підтримує безліч мов та надає можливість завантажувати лише необхідні мовні пакети у форматі zip-архіву.
Якщо вам потрібно скопіювати текст із веб-браузера, корисними можуть бути спеціалізовані розширення. Copyfish, сумісний з Google Chrome, Firefox та іншими браузерами на основі Chromium, має здатність розпізнавати текст на зображеннях та відео всередині браузера, а також за його межами.
Це розширення подібне до попереднього і надає можливість копіювати текст на веб-сайтах, де зазвичай ця функція блокована. Воно також сумісне з браузерами Firefox та тими, що базуються на Chromium.
Ця універсальна програма істотно спрощує процеси роботи на вашому комп'ютері і розширює стандартні функціональні можливості. Воно здатне допомогти вам витягувати текст із різних джерел, включаючи меню, налаштування та зображення.
На жаль, варто відзначити, що PowerToys ефективно функціонує лише з текстами латиницею, тому можуть виникнути деякі обмеження при роботі з кирилицею.
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