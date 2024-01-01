UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як скопіювати текст у Windows, якщо він не копіюється

Як скопіювати некопіюваний текст у Windows за допомогою додатків (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Часто виникає ситуація, коли потрібно скопіювати текст, але з якоїсь причини він не надає такої можливості. Зазвичай це викликає досаду та дратування, але на щастя, на операційній системі Windows доступні програми та розширення, здатні вирішити цю проблему.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які додатки найкраще використовувати, якщо текст з якихось причин неможливо скопіювати.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Hocmarketing, How-To Geek, TechnoMare.

Textify

Цей додаток є звичайним інструментом з відкритим вихідним кодом. Її легко завантажити з офіційного сайту та налаштувати зручні комбінації клавіш для виклику, наприклад, використовуючи Shift+середня кнопка миші.

Крім того, ця програма може бути використана для швидкого пошуку та перекладу тексту. Вона працює у фоновому режимі і може бути зупинена через відповідне меню.

Textify (фото: Textify)

Capture2Text

Цей додаток відмінно підходить для тих випадків, коли потрібно розпізнати та скопіювати текст із зображення. Вона підтримує безліч мов та надає можливість завантажувати лише необхідні мовні пакети у форматі zip-архіву.

Capture2Text (How-To Geek)

Copyfish

Якщо вам потрібно скопіювати текст із веб-браузера, корисними можуть бути спеціалізовані розширення. Copyfish, сумісний з Google Chrome, Firefox та іншими браузерами на основі Chromium, має здатність розпізнавати текст на зображеннях та відео всередині браузера, а також за його межами.

Copyfish (фото: Copyfish)

Absolute Enable Right Click & Copy

Це розширення подібне до попереднього і надає можливість копіювати текст на веб-сайтах, де зазвичай ця функція блокована. Воно також сумісне з браузерами Firefox та тими, що базуються на Chromium.

Absolute Enable Right Click & Copy (фото: Chrome)

Windows PowerToys

Ця універсальна програма істотно спрощує процеси роботи на вашому комп'ютері і розширює стандартні функціональні можливості. Воно здатне допомогти вам витягувати текст із різних джерел, включаючи меню, налаштування та зображення.

На жаль, варто відзначити, що PowerToys ефективно функціонує лише з текстами латиницею, тому можуть виникнути деякі обмеження при роботі з кирилицею.

Windows PowerToys (фото: Hocmarketing)

Нагадаємо, що Microsoft готує "революційну" Windows зі штучним інтелектом.

А ще у нас є матеріал про 8 безкоштовних альтернатив Microsoft Office.

Читайте РБК-Україна в Google News
MicrosoftWindowsдодаток