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Как скопировать текст в Windows, если он не копируется

Как скопировать некопируемый текст в Windows с помощью приложений (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Часто возникает ситуация, когда нужно скопировать текст, но по какой-то причине он не дает такой возможности. Обычно это вызывает досаду и раздражение, но, к счастью, на операционной системе Windows доступны программы и расширения, способные решить эту проблему.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие приложения лучше использовать, если текст по каким-то причинам невозможно скопировать.

При написании материала использовались следующие источники: Hocmarketing, How-To Geek, TechnoMare.

Textify

Это приложение является обычным инструментом с открытым исходным кодом. Его легко скачать с официального сайта и настроить удобные комбинации клавиш для вызова, например, используя Shift+средняя кнопка мыши.

Кроме того, это приложение может быть использовано для быстрого поиска и перевода текста. Оно работает в фоновом режиме и может быть остановлено через соответствующее меню.

Textify (фото: Textify)

Capture2Text

Это приложение отлично подходит для тех случаев, когда нужно распознать и скопировать текст с изображения. Оно поддерживает множество языков и позволяет загружать только необходимые языковые пакеты в формате zip-архива.

Capture2Text (How-To Geek)

Copyfish

Если вы хотите скопировать текст с веб-браузера, полезными могут быть специализированные расширения. Copyfish, совместимый с Google Chrome, Firefox и другими браузерами на основе Chromium, способен распознавать текст на изображениях и видео внутри браузера, а также за его пределами.

Copyfish (фото: Copyfish)

Absolute Enable Right Click & Copy

Это расширение подобно предыдущему и позволяет копировать текст на веб-сайтах, где обычно эта функция блокирована. Оно также совместимо с браузерами Firefox и базирующимися на Chromium.

Absolute Enable Right Click & Copy (фото: Chrome)

Windows PowerToys

Эта универсальная программа значительно упрощает процессы работы на вашем компьютере и расширяет обычные многофункциональные способности. Оно поможет вам извлечь текст из различных источников, включая меню, настройки и изображения.

К сожалению, стоит отметить, что PowerToys эффективно функционирует только с текстами на латинице, поэтому могут возникнуть некоторые ограничения при работе с кириллицей.

Windows PowerToys (фото: Hocmarketing)

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