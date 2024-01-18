Як скласти резюме, щоб не проґавити роботу в IT: типові помилки з точки зору HR

Обсяг

На думку більшості рекрутерів і HR-менеджерів, оптимальний обсяг резюме для IT-сфери - одна (максимум - дві) сторінки.

Це дозволяє швидко оцінити основні навички кандидата й проаналізувати, чи підходить він на ту чи іншу вакансію.

Якщо у кандидата дуже багатий досвід, що є дійсно важливим для конкретної посади, допускається резюме з трьох сторінок. Але вся надана в ньому інформація має бути чітко структурованою.

Стоси паперу рекрутери переглядати не будуть (ілюстративне фото: pixabay.com)

Форматування

Основна порада під час оформлення резюме й форматування наявної інформації - єдиний стиль, без використання великої кількості шрифтів і кольорів. Оптимально - не більше двох.

Головне завдання резюме - коротко та змістовно розповісти про ваш досвід. Тому візуально бажано розділити інформацію на логічні блоки, виділяючи ключові дані відступами й заголовками.

Контактну інформацію радять розміщувати окремим блоком на початку резюме.

Водночас думки рекрутерів розбігаються у питанні формату, в якому варто надсилати резюме. Дехто наполягає виключно на PDF, інші надають перевагу DOC/RTF.

Резюме має бути візуально привабливим (ілюстративне фото: pixabay.com)

Структура

Хороше резюме має бути чітко й зрозуміло структурованим. Основними його складовими HR-менеджери вважають: контактну інформацію, опис навичок і знань, досвід роботи, освіту, опис досягнень і нагород.

Якщо у кандидата багатий досвід, найважливішу інформацію радять винести нагору - перед описом останніх місць роботи сформувати окремий розділ Summary ("Маю 10 років досвіду в розробці... Пройшов кар'єрний шлях від інтерна до архітектора... Працював з такими доменами, як...").

Перерву в кар'єрній діяльності (якщо така була) можна вказати у Work Experience. При цьому варто зазначити причину й терміни (декретна відпустка, релокація, перекваліфікація і т.ін.).

У розділі Education мають бути зазначені: навчальний заклад, додаткова освіта, семінари, тренінги, конференції, рік їх проходження і результат.

Professional Skills - вміння, знання та навички, які вказують на те, що людина є підходящим кандидатом саме на цю позицію (доречно вказати терміни - впродовж якого часу ви ці навички використовуєте).

Наприкінці резюме дехто радить додати розділ із контактами спеціалістів, які можуть скласти на вас рекомендації.

Логічно структуроване резюме не залишиться непоміченим (ілюстративне фото: pixabay.com)

Досвід

Дехто з кандидатів у своєму резюме намагається описати "потужний" досвід роботи, що в результаті складається з великої кількості дрібних проектів та ініціатив. Робити цього не варто.

На думку більшості рекрутерів, у резюме достатньо вказувати три останні місця роботи.

Причому важливо зберігати чітку структуру та хронологію (від останнього місця роботи до більш давніх): дати (місяць і рік) роботи, назва компанії чи проекта (роботодавця), назва посади, основне про обов'язки, роль у проекті та стек технологій (тут можна згадати про конкретні досягнення та результати).

Якщо впродовж роботи на одному місці ви мали кілька різних проектів, краще прописати їх окремо. Якщо ж проектів було дуже багато, достатньо обрати найбільш показові та актуальні для конкретної позиції, на яку ви претендуєте нині.

Всю іншу (додаткову) інформацію можна заповнити у профільній соціальній мережі для ділових контактів LinkedIn. Саме там IT-спільнота спілкується найчастіше. В резюме при цьому варто додати посилання на свій профіль.

LinkedIn - чудовий інструмент для пошуку роботи та комунікації (ілюстративне фото: pixabay.com)

Особисті якості

Більшість рекрутерів та HR-менеджерів не вважають, що цей пункт резюме є обов'язковим, адже він переважно заповнюється банальним набором якостей (аналітичний склад розуму, креативність, пунктуальність, комунікабельність, відповідальність, доброзичливість і т.ін.).

Водночас якщо заповнити цей розділ грамотно, можна суттєво виділитись на тлі інших кандидатів. Для цього радять не просто вказувати якості, але й супроводжувати їх конкретними прикладами з професійного життя (наприклад чому саме ви вважаєте себе відповідальним - з конкретними прикладами й результатами).

У цьому розділі можна також вказати хобі та додаткові навички, які пов'язують кандидата з обраною вакансією (наприклад ви хочете працювати на проекті, що розробляє аудіопрограми, й при цьому навчалися в музичній школі).

Можна також написати, чому ви шукаєте роботу в цій професії (відгукнулись саме на цю вакансію), пояснивши, чому ви вважаєте себе успішним в ній.

Хороша людина - не професія (ілюстративне фото: pixabay.com)

Фотографія

Дехто з рекрутерів зізнається, що резюме без фото не розглядає. Проте більшість HR-спеціалістів вважають, що відсутність світлини не є занадто важливим чи навіть вирішальним моментом.

В цілому, наявність фото в резюме може бути плюсом, адже додає персоніфікації та полегшує складання загальної "картини" про кандидата.

Водночас важливо не зіпсувати перше враження про себе, тому фотографію радять підбирати стриману й максимально наближену до "ділової" (без зайвого пафосу).

Правильно обране для резюме фото - бонус для кандидата (ілюстративне фото: pixabay.com)

Супровідний лист

В цілому, на думку експертів, технічним спеціалістам у більшості випадків немає потреби додавати до резюме окремий текстовий файл із розповіддю про себе.

Водночас безпосередньо в тілі листа (в якому ви надсилаєте своє резюме) варто вказати мінімальну інформацію про себе:

представитись потенційному роботодавцю

написати, на яку вакансію ви претендуєте

вказати локацію - де саме ви б хотіли працювати (якщо у компанії є офіси в різних містах)

додати короткий опис вашого досвіду та навичок, які відповідають обраній вакансії (вказати конкретні скіли та досвід, що дозволяють вам претендувати саме на цю посаду - з огляду на вимоги, вказані у вакансії)

Варто зазначити, що "шаблонні" дописи викликають у рекрутерів переважно негативне ставлення, адже основна ціль супровідного листа - показати, чому саме ви підходите на цю вакансію і чому саме ваше резюме варто розглянути.

Супровідний лист в IT не завжди обов'язковий (ілюстративне фото: pixabay.com)

Найпоширеніші помилки

В цілому рекрутери та HR-спеціалісти виділяють низку основних помилок, які створюють негативне враження про кандидата:

нерелевантна інформація (навички та знання не відповідають вимогам вакансії)

недостатньо інформації про досвід роботи (зокрема відсутній опис обов'язків на проектах)

прогалини або "сліпі плями" у кар'єрі (якщо в роботі була перерва з якихось об'єктивних причин)

не вказано рівень англійської

оформлення резюме - неструктуроване

наявність граматичних помилок

непідходяще фото

недоречна креативність (жаргонізми, жарти і т.ін.)

дивна або "смішна" адреса електронної пошти

неактивні або "биті" посилання на портфоліо або код

посилання на непрофесійні соцмережі

Крім того, варто звертати увагу на відповідність інформації в резюме та у профілі LinkedIn (або на інших ресурсах у мережі).