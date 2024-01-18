Как составить резюме, чтобы не упустить работу в IT: типичные ошибки с точки зрения HR

Объем

По мнению большинства рекрутеров и HR-менеджеров, оптимальный объем резюме для IT-сферы - одна (максимум - две) страницы.

Это позволяет быстро оценить основные навыки кандидата и проанализировать, подходит ли он на ту или иную вакансию.

Если у кандидата очень богатый опыт, действительно важный для конкретной должности, допускается резюме из трех страниц. Но вся предоставленная в нем информация должна быть четко структурирована.

Стопки бумаги рекрутеры просматривать не будут (иллюстративное фото: pixabay.com)

Форматирование

Основной совет при оформлении резюме и форматировании имеющейся информации - единый стиль, без использования большого количества шрифтов и цветов. Оптимально - не больше двух.

Главная задача резюме - кратко и содержательно рассказать о вашем опыте. Поэтому визуально желательно разделить информацию на логические блоки, выделяя ключевые данные отступами и заголовками.

Контактную информацию рекомендуют размещать отдельным блоком в начале резюме.

В то же время мнения рекрутеров расходятся в вопросе формата, в котором следует отправлять резюме. Некоторые настаивают исключительно на PDF, другие предпочитают DOC/RTF.

Резюме должно быть визуально привлекательным (иллюстративное фото: pixabay.com)

Структура

Хорошее резюме должно быть четко и понятно структурированным. Основными его составляющими HR-менеджеры считают: контактную информацию, описание навыков и знаний, опыт работы, образование, описание достижений и наград.

Если у кандидата богатый опыт, важнейшую информацию советуют вынести вверх - перед описанием последних мест работы сформировать отдельный раздел Summary ("Имею 10 лет опыта в разработке... Прошел карьерный путь от интерна до архитектора... Работал с такими доменами, как ...").

Перерыв в карьерной деятельности (если таковой был) можно указать в Work Experience. При этом следует отметить причину и сроки (декретный отпуск, релокация, переквалификация и т.п.).

В разделе Education должны быть указаны: учебное заведение, дополнительное образование, семинары, тренинги, конференции, год их прохождения и результат.

Professional Skills - умения, знания и навыки, указывающие на то, что человек является подходящим кандидатом именно на эту позицию (уместно указать сроки - в течение какого времени вы эти навыки используете).

В конце резюме некоторые советуют добавить раздел с контактами специалистов, которые могут составить на вас рекомендации.

Логически структурированное резюме не останется незамеченным (иллюстративное фото: pixabay.com)

Опыт

Некоторые кандидаты в своем резюме пытаются описать "мощный" опыт работы, который в итоге состоит из большого количества мелких проектов и инициатив. Делать этого не стоит.

По мнению большинства рекрутеров, в резюме достаточно указывать три последних места работы.

Причем важно сохранять четкую структуру и хронологию (от последнего места работы до более давних): даты (месяц и год) работы, название компании или проекта (работодателя), название должности, основное об обязанностях, роль в проекте и стек технологий (здесь можно упомянуть о конкретных достижениях и результатах).

Если на протяжении работы в одном месте у вас были несколько разных проектов, лучше прописать их отдельно. Если проектов было очень много, достаточно выбрать наиболее показательные и актуальные для конкретной позиции, на которую вы претендуете сейчас.

Всю другую (дополнительную) информацию можно заполнить в профильной социальной сети для деловых контактов LinkedIn. Там IT-сообщество общается чаще всего. В резюме при этом следует добавить ссылку на свой профиль.

LinkedIn - прекрасный инструмент для поиска работы и коммуникации (иллюстративное фото: pixabay.com)

Личные качества

Большинство рекрутеров и HR-менеджеров не считают, что этот пункт резюме обязателен, ведь он преимущественно заполняется банальным набором качеств (аналитический склад ума, креативность, пунктуальность, коммуникабельность, ответственность, доброжелательность и т.п.).

В то же время, если заполнить этот раздел грамотно, можно существенно выделиться на фоне других кандидатов. Для этого советуют не просто указывать качества, но и сопровождать их конкретными примерами из профессиональной жизни (например, почему именно вы считаете себя ответственным - с конкретными примерами и результатами).

В этом разделе можно также указать хобби и дополнительные навыки, которые связывают кандидата с выбранной вакансией (например, вы хотите работать на проекте, разрабатывающем аудиопрограммы, и при этом учились в музыкальной школе).

Можно также написать, почему вы ищете работу в этой профессии (откликнулись именно на эту вакансию), объяснив, почему вы считаете себя успешным в ней.

Хороший человек - не профессия (иллюстративное фото: pixabay.com)

Фотография

Некоторые рекрутеры признаются, что резюме без фото не рассматривают. Однако большинство HR-специалистов считают, что отсутствие фотографии не является слишком важным или даже решающим моментом.

В целом наличие фото в резюме может быть плюсом, ведь добавляет персонификацию и облегчает составление общей "картины" о кандидате.

В то же время, важно не испортить первое впечатление о себе, поэтому фотографию советуют подбирать сдержанную и максимально приближенную к "деловой" (без лишнего пафоса).

Правильно выбранное для резюме фото - бонус для кандидата (иллюстративное фото: pixabay.com)

Сопроводительное письмо

В целом, по мнению экспертов, техническим специалистам в большинстве случаев нет необходимости добавлять к резюме отдельный текстовый файл с рассказом о себе.

В то же время непосредственно в теле письма (в котором вы отправляете свое резюме) следует указать минимальную информацию о себе:

представиться потенциальному работодателю

написать, на какую вакансию вы претендуете

указать локацию - где именно вы бы хотели работать (если у компании есть офисы в разных городах)

добавить краткое описание вашего опыта и навыков, которые соответствуют выбранной вакансии (указать конкретные скилы и опыт, позволяющие вам претендовать именно на эту должность - учитывая требования, указанные в вакансии)

Стоит отметить, что "шаблонные" сообщения вызывают у рекрутеров преимущественно негативное отношение, ведь основная цель сопроводительного письма - показать, почему именно вы подходите на эту вакансию и почему именно ваше резюме следует рассмотреть.

Сопроводительное письмо в IT не всегда обязательно (иллюстративное фото: pixabay.com)

Самые распространенные ошибки

В целом рекрутеры и HR-специалисты выделяют ряд основных ошибок, создающих негативное впечатление о кандидате:

нерелевантная информация (навыки и знания не отвечают требованиям вакансии)

недостаточно информации об опыте работы (в том числе отсутствует описание обязанностей на проектах)

пробелы или "слепые пятна" в карьере (если в работе был перерыв по каким-либо объективным причинам)

не указан уровень английского

оформление резюме - неструктурированное

наличие грамматических ошибок

неподходящее фото

неуместная креативность (жаргонизмы, шутки и т.п.)

странный или "смешной" адрес электронной почты

неактивные или "битые" ссылки на портфолио или код

ссылки на непрофессиональные соцсети

Кроме того, следует обращать внимание на соответствие информации в резюме и в профиле LinkedIn (или на других ресурсах в сети).