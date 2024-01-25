Як склалось життя головних акторів космічної саги "Зоряні війни" (фото)

Гаррісон Форд

Актор знімався у "Зоряних війнах" з самого першого епізоду і попри свій образ запам’ятався глядачам своєю харизмою. Зараз актор приділяє час рибалці та полюбляєлітати на власному літаку. Гаррісон одружений з акторкою Калістою Флокхард і виховує п’ятьох дітей.

Гаррісон Форд (фото: Кіноріум)

Пітер Мейг’ю

Актор запам'ятався глядачам, завдяки ролі у "Зоряних війнах", точніше, його образу, який є досить нестандартним та складним.

Пітер Мейг’ю грав Чубакку в таких частинах "Зоряних війн", як:

"Нова надія"

"Імперія завдає удару у відповідь"

"Повернення джедая"

"Помста ситхів"

"Пробудження сили".

На актора звернули увагу режисери через його рідкісний зріст, який становив понад 2 метри. На жаль, у 2019 році його не стало.

Пітер Мег'ю (фото: Кіноріум)

Керрі Фішер

"Зоряні війни" стали для акторки справжнім "зеленим світлом" у світ кіно. Керрі, яка зіграла роль принцеси Леї Органи у сазі, активно знімалася у різних фільмах і шоу, наприклад, у "Теорії великого вибуху".

Та у 2016 році американської акторки не стало в літаку, її намагалися врятувати, але не змогли. На момент, коли Керрі пішла з життя, їй було 60 років.

Керрі Фішер (фото: Кіноріум)

Марк Гемілл

Кінокар’єра актора налічує понад 300 фільмів, але визначною роллю для нього стала роль саме джедая Люка Скайвокера, брата Леї.

У 2022 році Марк став амбасадором благодійної платформи United24, яка збирає гроші на підтримку України під час повномасштабної війни. Він впевнений, що добро перемагає зло, а у нашому випадку - переможе Україна

До слова, актор "Зоряних війн" допоміг Україні зібрати кошти на розвідувальні безпілотники Heidrun, які вже приїхали до України.

Марк Гемілл (фото: Кіноріум)