Как сложилась жизнь главных актеров космической саги "Звездные войны" (фото)

"Звездные войны" - легендарная космическая сага, начавшая свою историю еще в 1977 году. С того момента жизнь актеров изменилась очень сильно.
РБК-Украина (проект Styler) решило показать, как изменились герои "Звездных войн".
При подготовке материала были использованы источники: Кинориум.
Актер снимался в "Звездных войнах" с самого первого эпизода и не смотря на образ запомнился зрителям своей харизмой. Сейчас актер уделяет время рыбаке и любит летать на собственном самолете. Гаррисон женат на актрисе Каллисте Флокхарде и воспитывает пятерых детей.
Гаррисон Форд (фото: Кинориум)
Актер запомнился зрителям, благодаря роли в "Звездных войнах", точнее, его образа, который является довольно нестандартным и сложным.
Питер Мэйгью играл Чубакку в таких частях "Звездных войн", как:
На актера обратили внимание режиссеры из-за его редкого роста, который составил более 2 метров. К сожалению, в 2019 году его не стало.
Питер Мэгью (фото: Кинориум)
"Звездные войны" стали для актрисы настоящим "зеленым светом" в мир кино. Керри, сыгравшая роль принцессы Леи Органы в саге, активно снималась в разных фильмах и шоу, например, в "Теории большого взрыва".
Но в 2016 году американская актриса не стала в самолете, ее пытались спасти, но не смогли. К моменту, когда Керри ушла из жизни, ей было 60 лет.
Кэрри Фишер (фото: Кинориум)
Кинокарьера актера насчитывает более 300 фильмов, но выдающейся ролью для него стала роль именно джедая Люка Скайвокера, брата Леи.
В 2022 году Марк стал послом благотворительной платформы United24, которая собирает деньги на поддержку Украины во время полномасштабной войны. Он уверен, что добро побеждает зло, а в нашем случае - победит Украина.
Марк Гэмилл (фото: Кинориум)
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