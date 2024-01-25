Как сложилась жизнь главных актеров космической саги "Звездные войны" (фото)

"Звездные войны" - легендарная космическая сага, начавшая свою историю еще в 1977 году. С того момента жизнь актеров изменилась очень сильно.

Гаррисон Форд

Актер снимался в "Звездных войнах" с самого первого эпизода и не смотря на образ запомнился зрителям своей харизмой. Сейчас актер уделяет время рыбаке и любит летать на собственном самолете. Гаррисон женат на актрисе Каллисте Флокхарде и воспитывает пятерых детей.

Гаррисон Форд (фото: Кинориум)

Питер Мэйгью

Актер запомнился зрителям, благодаря роли в "Звездных войнах", точнее, его образа, который является довольно нестандартным и сложным.

Питер Мэйгью играл Чубакку в таких частях "Звездных войн", как:

"Новая надежда"

"Империя наносит ответный удар"

"Возвращение джедая"

"Месть ситхов"

"Пробуждение силы".

На актера обратили внимание режиссеры из-за его редкого роста, который составил более 2 метров. К сожалению, в 2019 году его не стало.

Питер Мэгью (фото: Кинориум)

Керри Фишер

"Звездные войны" стали для актрисы настоящим "зеленым светом" в мир кино. Керри, сыгравшая роль принцессы Леи Органы в саге, активно снималась в разных фильмах и шоу, например, в "Теории большого взрыва".

Но в 2016 году американская актриса не стала в самолете, ее пытались спасти, но не смогли. К моменту, когда Керри ушла из жизни, ей было 60 лет.

Кэрри Фишер (фото: Кинориум)

Марк Гэмилл

Кинокарьера актера насчитывает более 300 фильмов, но выдающейся ролью для него стала роль именно джедая Люка Скайвокера, брата Леи.

В 2022 году Марк стал послом благотворительной платформы United24, которая собирает деньги на поддержку Украины во время полномасштабной войны. Он уверен, что добро побеждает зло, а в нашем случае - победит Украина.

Марк Гэмилл (фото: Кинориум)