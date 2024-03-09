Как отменить судебный приказ по долгу за коммуналку: советы адвоката

В случае неуплаты за коммунальные услуги потребителей электроэнергии и газа могут обязать покрыть долг в судебном порядке. Чаще всего это происходит в виде выдачи прекрасного приказа. Но потребители могут его отменить.

О том, как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьяна Сащука в Instagram.

Что нужно знать о судебном приказе

"Судебный приказ - это особая форма решения суда, на основании которого поставщики услуг обычно принудительно взимают долги по коммуналке. Особенностью этого документа является то, что он выносится судом по упрощенной процедуре в очень короткий срок и без участия и уведомления должника, фактически лишая возможности последнего защитить себя на суде от таких требований", - говорит юрист.

По его словам, это делается потому, что считается, что такая задолженность признается и заявителем, и должником. То она является бесспорной.

Как отменить судебный приказ по долгу за коммуналку

"Вместе с этим мало кто знает, что обжаловать такой приказ довольно просто. Если должник не согласен с заявленной в судебном приказе задолженностью, он имеет право в течение 15 дней с момента получения данного приказа обратиться в суд с заявлением о его отмене. И обосновать свои возражения против требований взыскателя", - говорит Сащук.

Также он добавляет, что поскольку в рамках приказного дела удовлетворяются только те требования, которые бесспорны. А возражения должника по долгу означают наличие спора.

"Поэтому соответствующее заявление является основанием для отмены данного судебного приказа. Как результат, суд после подачи такого заявления отменяет судебный приказ и разъясняет заявителю его право обратиться в суд с теми же требованиями, но уже в порядке упрощенного искового дела, которое происходит с уведомлением" с обеих сторон", - объясняет адвокат.