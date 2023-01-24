Як швидко зварити квасолю: з цими секретами кулінарів вона завжди буде м'яка

Секрет 1 – підготовка

Щоб квасоля була смачною та м'якою, її потрібно правильно підготувати. Для їжі використовуйте ту, що зберігалася не більше одного року. Стара квасоля буде тверда і суха навіть після тривалої обробки.

Перед приготуванням її потрібно ретельно перебрати, видалити потемнілі та зморщені боби. Потім промити квасолю під проточною водою.

Далі її треба замочити. Багато хто намагається цей крок пропустити, але насправді він важливий. Після замочування квасоля вариться у рази швидше, а при замочуванні з неї частково йдуть речовини, які можуть призвести до газоутворення.

Крім того, замочування допомагає краще засвоюватися поживним речовинам та вітамінам, які є у квасолі. І замочувати можна двома способами?

Класичний. Залити боби на ніч холодною водою. Можна замочити навіть на добу. Візьміть 1 частину квасолі та залийте 5 частинами холодної води. Накрийте кришкою, поставте у холодильник.

Швидкий спосіб. Візьміть частину квасолі та 5 частин води. Поставте каструлю на вогонь і дайте закипіти воді. Поваріть 3 хвилини та вимкніть вогонь. Залишіть квасолю набухати щонайменше на 1 годину. Після цього готуйте звичайним способом.

Секрет 2 - правильний посуд

Найсмачніша і м'яка квасоля виходить у каструлі з товстим дном та стінками. Такий посуд дозволяє варити боби на мінімальному вогні та не допускати сильного кипіння.

Коли вода сильно кипить і вирує - це не дозволяє квасолі проваритись усередині, а робить її м'якою тільки зовні. Томління на повільному вогні зробить м'якою квасолю навіть ту, яку попередньо не замочували.

Води у каструлі має бути стільки, щоб вона повністю покривала боби. При цьому велика кількість води теж не бажана - це змусить сильніше кипіти вашу страву.

Секрет 3 – перепад температур

Якщо часу на замочування квасолі зовсім немає, то є один цікавий спосіб її приготування. Насипте квасолю в каструлю, залийте водою та поставте на вогонь.

Доведіть до кипіння, зніміть каструлю з вогню та злийте гарячу воду. Потім знову залийте холодною водою та знову поставте на вогонь. Повторіть цей фокус кілька разів.

Перепади температур допоможуть зробити квасолю м'якою дуже швидко. І деякі кулінари стверджують, що такий спосіб приготування робить квасолю смачнішою, ніж при класичному приготуванні.