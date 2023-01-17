Як швидко відварити буряк: цей секретний інгредієнт дозволить йому довго не псуватися

Відварений буряк дуже корисний і служить відмінним доповненням до різних страв, а також до салатів. Ще багато кулінарів відварюють буряк, натирають на тертці та зберігають у морозильній камері.

Як швидко відварити буряк і що потрібно додати, щоб овоч довго не зіпсувався – читайте у матеріалі Styler.

Як швидко відварити буряк

Мікрохвильова піч. Ретельно миємо овочі, очищаємо від шкірки та розрізаємо навпіл чи на 4 частини. Поміщаємо в пакет для запікання, який зав'язуємо та робимо невеликі дірочки в пакеті ножем – щоб виходила пара. Ставимо в мікрохвильову піч на 10 хвилин.

Духовка. Миємо овочі, загортаємо у фольгу, ставимо на лист і відправляємо на 40 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.

Мультиварки. Миємо овочі, складаємо у чашу мультиварки, заливаємо гарячою водою. Ставимо програму на 10 хвилин.

Варимо на вогні. Миємо овочі, кладемо в каструлю, заливаємо окропом і ставимо на вогонь. Води має бути багато, а вогонь – сильним. Через 20-30 хвилин буряк буде готовий. Потім поміщаємо у холодну воду, щоб легше було чистити.

Що додати у воду

Щоб відварені буряки довше лежали в холодильнику і зберегли всі свої смакові якості, додайте у воду трохи лимонної кислоти - достатньо буде щіпки, наприкінці приготування.

Якщо лимонної кислоти немає під руками, використовуйте альтернативні засоби - 3-4 краплі соку лимона або стільки ж оцту. Це не тільки вбереже овочі від псування, а й надасть яскравого кольору.