ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як швидко відварити буряк: цей секретний інгредієнт дозволить йому довго не псуватися

Новость на русском →
Вівторок 17 січня 2023 11:02
Як швидко відварити буряк: цей секретний інгредієнт дозволить йому довго не псуватися Як швидко відварити буряк, щоб він не псувався (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Відварений буряк дуже корисний і служить відмінним доповненням до різних страв, а також до салатів. Ще багато кулінарів відварюють буряк, натирають на тертці та зберігають у морозильній камері.

Як швидко відварити буряк і що потрібно додати, щоб овоч довго не зіпсувався – читайте у матеріалі Styler.

Як швидко відварити буряк

Мікрохвильова піч. Ретельно миємо овочі, очищаємо від шкірки та розрізаємо навпіл чи на 4 частини. Поміщаємо в пакет для запікання, який зав'язуємо та робимо невеликі дірочки в пакеті ножем – щоб виходила пара. Ставимо в мікрохвильову піч на 10 хвилин.

Духовка. Миємо овочі, загортаємо у фольгу, ставимо на лист і відправляємо на 40 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.

Мультиварки. Миємо овочі, складаємо у чашу мультиварки, заливаємо гарячою водою. Ставимо програму на 10 хвилин.

Варимо на вогні. Миємо овочі, кладемо в каструлю, заливаємо окропом і ставимо на вогонь. Води має бути багато, а вогонь – сильним. Через 20-30 хвилин буряк буде готовий. Потім поміщаємо у холодну воду, щоб легше було чистити.

Що додати у воду

Щоб відварені буряки довше лежали в холодильнику і зберегли всі свої смакові якості, додайте у воду трохи лимонної кислоти - достатньо буде щіпки, наприкінці приготування.

Якщо лимонної кислоти немає під руками, використовуйте альтернативні засоби - 3-4 краплі соку лимона або стільки ж оцту. Це не тільки вбереже овочі від псування, а й надасть яскравого кольору.

До речі, ми розповідали про те, як швидко відварити моркву.

А ще писали про те, які засоби допоможуть приготувати картоплю дуже швидко.

Читайте РБК-Україна в Google News
кухня приготування страв свекла