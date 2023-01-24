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Как быстро сварить фасоль: с этими секретами кулинаров она всегда будет мягкая

Как быстро отварить фасоль (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Фасоль в рационе питания очень полезна, так как по количеству витаминов она превосходит некоторые овощи. А еще она источник растительного белка. Особенность фасоли в том, что на ее приготовление уходит много времени.

Однако кулинары поделились секретами, как быстро сделать фасоль мягкой. Какие три совета вам помогут - читайте в материале ниже.

Секрет 1 - подготовка

Чтобы фасоль была вкусной и мягкой, ее нужно правильно подготовить. Для пищи используйте ту, которая хранилась не более года. Более старая фасоль будет твердая и сухая даже после длительной обработки.

Перед приготовлением ее нужно тщательно перебрать, удалить потемневшие и сморщенные бобы. Потом промыть фасоль под проточной водой.

Далее ее нужно замочить. Многие стараются этот шаг пропустить, но на самом деле он важен. После замачивания фасоль варится в разы быстрее, а при замачивании из нее частично уходят вещества, которые могут привести к газообразованию.

Кроме того, замачивание помогает лучше усваиваться питательным веществам и витаминам, которые есть в фасоли. И замачивать можно двумя способами?

Классический. Залить бобы на ночь холодной водой. Можно замочить даже на сутки. Возьмите 1 часть фасоли и залейте 5 частями холодной воды. Накройте крышкой, поставьте в холодильник.

Быстрый способ. Возьмите часть фасоли и 5 частей воды. Поставьте кастрюлю на огонь и дайте воде закипеть. Поварите 3 минуты и выключите огонь. Оставьте фасоль набухать минимум на 1 час. После этого готовьте обычным способом.

Секрет 2 - правильная посуда

Самая вкусная и мягкая фасоль получается в кастрюле с толстым дном и стенками. Такая посуда позволяет варить бобы на минимальном огне и не допускать сильного кипения.

Когда вода сильно кипит и бурлит - это не позволяет фасоли провариться внутри, а делает ее мягкой только снаружи. Томление на медленном огне сделает мягкой фасоль даже ту, которую предварительно не замачивали.

Воды в кастрюле должно быть столько, чтобы она полностью покрывала бобы. При этом большое количество воды тоже не желательно - это заставит сильнее кипеть и бурлить ваше блюдо.

Секрет 3 - перепад температур

Если времени на замачивание фасоли нет совсем, то есть один интересный способ ее приготовления. Насыпьте фасоль в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь.

Доведите до кипения, снимите кастрюлю с огня и слейте горячую воду. Потом снова залейте холодной водой и снова поставьте на огонь. Повторите это фокус несколько раз.

Перепады температур помогут сделать фасоль мягкой очень быстро. И некоторые кулинары утверждают, что такой способ приготовления делает фасоль более вкусной, чем при классическом приготовлении.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие пять продуктов не стоит разогревать повторно.

А также мы писали о том, как быстро отварить свеклу и что нужно добавить в воду, чтобы овощ долго не портился.

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