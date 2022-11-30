Як швидко зварити картоплю за 15 хвилин: всі доступні способи

Іноді картоплю потрібно зварити дуже швидко - немає часу на приготування або умови похідно-польові. І в таких випадках вам знадобляться рекомендації, як приготувати картоплю максимально швидко.

Які способи вам дозволять отримати відварену картоплю буквально за 15-20 хвилин - читайте в матеріалі нижче.

Швидко варимо у каструлі

Картоплю потрібно очистити від шкірки, ретельно вимити та нарізати дрібними кубиками. Потім залити в каструлі водою так, щоб вона ледве вкривала овочі. Якщо є можливість – залийте гарячою водою.

Як тільки вода закипить - додайте шматочок вершкового масла і трохи солі. Потім зменште вогонь і накрийте кришкою каструлю. Через 10-15 хвилин картопля буде готова. Плівка з масла дозволить прискорити процес.

Картопля в мундирі

Помийте картоплю і складіть у каструлю. Залийте гарячою водою так, щоб вона повністю покривала овочі. Закрийте кришкою та доведіть до кипіння. Додайте сіль. Потім зменшіть вогонь і дайте поваритись овочам 15-20 хвилин. Перевірте готовність зубочисткою чи вилкою.

Картопля в мікрохвильовій печі

Візьміть кілька картоплин приблизно одного розміру. Вмочіть у рослинну олію і проткніть зубочистками так, щоб зробити ніжки. Поставте картоплини в глибоку тарілку і налийте трохи води на дно. Поставте в мікрохвильову піч на 5 хвилин на повну потужність.

Ще один варіант: у скляний посуд налийте трохи води, складіть очищену та порізану картоплю. Поставте на 7-10 хвилин у мікрохвильову піч.

Картопля в мультиварці

Ще один зручний та швидкий спосіб – зварити овочі у мультиварці. Там можна виставити режим "варіння" або ж за допомогою спеціальної підставки зробити картоплю на пару.

Важливий нюанс – додайте в будь-якому режимі гарячу воду, а не холодну, а таймери ставте на 10 хвилин. Це дозволить вже за 20 хвилин отримати готову картоплю.