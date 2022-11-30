Как быстро сварить картофель за 15 минут: все доступные способы

Порой картофель нужно сварить очень быстро - нет времени на готовку или же условия походно-полевые. И в таких случаях вам понадобятся рекомендации, как сварить картофель максимально быстро.

Какие способы вам позволят получить отварной картофель буквально за 15-20 минут - читайте в материале ниже.

Быстро варим в кастрюле

Картофель нужно очистить от кожуры, тщательно вымыть и нарезать совсем мелкими кубиками. Потом залить в кастрюле водой так, чтобы она едва покрывала овощи. Если есть возможность - залейте горячей водой.

Как только вода закипит - добавьте кусочек сливочного масла и немного соли. Потом убавьте огонь и накройте кастрюлю крышкой. Через 10-15 минут картошка будет готова. Пленка из масла позволит ускорить процесс.

Картофель в мундире

Помойте картофель и сложите в кастрюлю. Залейте горячей водой так, чтобы она полностью покрывала овощи. Закройте крышкой и доведите до кипения. Добавьте соль. Потом убавьте огонь и дайте повариться овощам 15-20 минут. Проверьте готовность зубочисткой или вилкой.

Картофель в микроволновке

Возьмите несколько картофелин приблизительно одного размера. Обмакните в растительное масло и проткните зубочистками так, чтобы сделать ножки. Поставьте картофелины в глубокую тарелку и налейте на дно немного воды. Поставьте в микроволновку на 5 минут на полную мощность.

Еще один вариант: в стеклянную посуду налейте немного воды, сложите очищенный и порезанный картофель. Поставьте на 7-10 минут в микроволновку.

Картофель в мультиварке

Еще один удобный и быстрый способ - сварить овощи в мультиварке. Там можно выставить режим "варка" или же с помощью специальной подставки сделать картофель на пару.

Важный нюанс - добавляйте в любом режиме горячую воду, а не холодную, а таймеры ставьте на 10 минут. Это позволит уже через 20 минут получить готовый картофель.