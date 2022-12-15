Як швидко зробити зі свого смартфона термінал для оплати: інструкція

В умовах відключення світла багато торгових точок та приватних підприємців зіткнулися з проблемою оплати товарів або послуг за допомогою банківської картки. Розв'язати цю проблему можна за допомогою смартфона з функцією NFC.
Як перетворити смартфон на термінал для оплати, розповіли в інструкції ПриватБанку на Facebook.
Якщо у вас смартфон на ОС Android із функцією NFC, то його можна перетворити на POS-термінал. Для цього потрібно завантажити програму Термінал за цим посиланням.
Потім потрібно пройти коротку реєстрацію.
Підключення займає кілька хвилин, а потім ви зможете приймати до оплати картки будь-яких банків.
Працює ця функція так само як і при оплаті на звичайному POS-терміналі. Суму потрібно набирати у додатку.
Процес оплати простий: покупець прикладає картку або свій гаджет до вашого смартфону, відбувається обмін даними, надходить відповідь від процесингового центру про успішність трансакції. Чек ви надсилаєте покупцю на e-mail в один клік.
При цьому власнику Термінала не потрібно сплачувати абонентську плату, є лише базова комісія еквайрингу у розмірі 1,3% – за платежі за всіма картками.
Є й інший варіант. Сформуйте QR-код вашого POS-терміналу у смартфоні. Для цього:
1. Зайдіть у телеграм-бот ПриватБанку за цим посиланням.
2. Натисніть QR для оплати
3. Вводьте мерчант терміналу (його можна знайти на будь-якому чеку цього ж POS-терміналу, що починається з літери S, наприклад, S1240RWZ)
4. Приймайте плату. Для цього у покупця має бути встановлений ПРиват24 для оплати через QR-код.
До речі, раніше ми повідомляли, що подібну функцію запустив Райффайзенбанк Банк Україна і Visa.
А також розповідали про те, що скоро можна буде сплатити за проїзд в електричці за допомогою телефону.