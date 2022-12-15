Как быстро сделать из своего смартфона терминал для оплаты: инструкция

Инструкция для смартфона

Если у вас смартфон на ОС Android с функцией NFC, то его можно превратить в POS-терминал. Для этого нужно загрузить приложение Терминал по этой ссылке.

Потом нужно пройти короткую регистрацию.

Подключение занимает несколько минут, а потом вы сможете принимать к оплате карты любых банков.

Работает эта функция точно также, как и при оплате на обычном POS-терминале. Сумму нужно набирать в приложении.

Процесс оплаты простой: покупатель прикладывает карту или свой гаджет к вашему смартфону, происходит обмен данными, приходит ответ от процессингового центра об успешности трансакции. Чек вы отправляете покупателю на e-mail в один клик.

При этом владельцу Терминала не нужно оплачивать абонентскую плату, есть только базовая комиссия эквайринга в размере 1,3% - за платежи по всем картам.

Инструкция через Telegram

Есть и другой вариант. Сформируйте QR-код вашего POS-терминала в смартфоне. Для этого:

1. Зайдите в телеграмм-бот ПриватБанка по этой ссылке.

2. Нажмите QR для оплаты

3. Вводите мерчант терминала (его можно найти на любом чеке этого же POS-терминала, начинается с буквы S, например, S1240RWZ)

4. Принимайте оплаты. Для этого у покупателя должен быть установлен ПРиват24 для оплаты через QR-код.