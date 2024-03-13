Як швидко зняти стрес. 3 техніки, які реально працюють

Стрес може виникати в будь-яку мить, він переслідує нас на роботі, вдома, під час навчання, у стосунках та навіть під час усамітнення.

Про те, як швидко можна зняти стрес, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Mentoly в Instagram.

Техніка перша - глибоке дихання

Глибоке дихання - зменшує активацію вашої симпатичної нервової системи, яка контролює реакцію організму на уявну загрозу - боротися чи втікати.

Просто виконайте ці 5 кроків:

сядьте в зручне положення, поклавши руки на коліна, а ноги на підлогу. Або можна лягти

закрийте очі

уявіть себе в спокійному місці. Це може бути на пляжі, на красивому травʼяному полі або будь-де, де ви відчуваєте спокій

повільно зробіть глибокий вдих і видих. Робіть це від 5 до 10 хвилин за раз.

Як швидко зняти стрес (фото: Freepik)

Техніка друга - фізичні вправи

Регулярні тренування - один із найкращих способів розслабити тіло та розум. Крім того, фізичні вправи покращують настрій. Головне дотримуватися регулярності.

Скільки потрібно тренуватися щотижня? Рекомендовано до 2 годин 30 хвилин помірно інтенсивних вправ, таких як швидка ходьба, або 75 хвилин більш інтенсивних вправ, таких як плавання, біг або силові тренування.

Памʼятайте, що краще виконувати будь-які вправи, ніж не робити їх взагалі.

Техніка третя - практика 4А

Деякі стресори виникають у передбачуваний час: наприклад, дорога на роботу, зустріч із керівництвом або публічний виступ. Під час роботи з такими передбачуваними стресорами ви можете або змінити ситуацію, або змінити свою реакцію, звертаючись до техніки 4А:

Avoid (уникати)

Alter (змінювати)

Adapt (адаптувати)

Accept (приймати)

Як швидко зняти стрес (фото: Freepik)

Avoid (уникати)

Нездорово уникати стресових ситуацій, які потрібно вирішити, але ви можете бути здивовані кількістю стресових факторів у вашому житті, які ви можете прибрати.

Alter (змінювати)

Якщо ви не можете уникнути стресової ситуації, спробуйте її змінити. Часто це передбачає зміну способу спілкування та діяльності у повсякденному житті.

Adapt (адаптувати)

Якщо ви не можете змінити фактор стресу, змініть себе. Ви можете адаптуватися до стресових ситуацій і відновити відчуття контролю, змінивши свої очікування та ставлення.

Accept (приймати)

Деякі джерела стресу неминучі. У таких випадках найкращий спосіб впоратися зі стресом - прийняти речі такими, які вони є. Прийняти це може бути важко, але в довгостроковій перспективі це легше, ніж критикувати ситуацію, яку ви не можете змінити.

Ефективне управління стресом допомагає вам позбутися від його впливу на ваше життя, щоб ви могли бути щасливішими, здоровішими та продуктивнішими.

Кінцева мета - це збалансоване життя, у якому є час для роботи, стосунків, відпочинку та розваг, а також стійкість, щоб витримувати тиск і долати виклики.