Как быстро снять стресс. 3 техники, которые реально работают

Стресс может возникать в любой момент, он преследует нас на работе, дома, во время учебы, в отношениях и даже во время уединения.

О том, как быстро можно снять стресс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Mentoly в Instagram.

Техника первая - глубокое дыхание

Глубокое дыхание - уменьшает активацию вашей симпатической нервной системы, которая контролирует реакцию организма на мнимую угрозу - бороться или убегать.

Просто выполните эти 5 шагов:

сядьте в удобное положение, положив руки на колени, а ноги на пол. Или можно лечь

закройте глаза

представьте себя в спокойном месте. Это может быть на пляже, на красивом травяном поле или где угодно, где вы чувствуете покой

медленно сделайте глубокий вдох и выдох. Делайте это от 5 до 10 минут за один раз.

Как быстро снять стресс (фото: Freepik)

Техника вторая - физические упражнения

Регулярные тренировки - один из лучших способов расслабить тело и разум. Кроме того, физические упражнения улучшают настроение. Главное соблюдать регулярность.

Сколько нужно тренироваться еженедельно? Рекомендуется до 2 часов 30 минут умеренно интенсивных упражнений, таких как быстрая ходьба или 75 минут более интенсивных упражнений, таких как плавание, бег или силовые тренировки.

Помните, что лучше выполнять какие-либо упражнения, чем не делать их вообще.

Техника третья - практика 4А

Некоторые стрессоры возникают в предполагаемое время: например, дорога на работу, встреча с руководством или публичное выступление. При работе с такими предполагаемыми стрессорами вы можете либо изменить ситуацию, либо изменить свою реакцию, обращаясь к технике 4А:

Avoid (избегать)

Alter (изменять)

Adapt (адаптировать)

Accept (принимать)

Как быстро снять стресс (фото: Freepik)

Avoid (избегать)

Нездорово избегать стрессовых ситуаций, которые нужно решить, но вы можете быть удивлены количеством стрессовых факторов в вашей жизни, которые вы можете убрать.

Alter (изменять)

Если вы не можете избежать стрессовой ситуации, попробуйте изменить ее. Часто это предполагает изменение способа общения и деятельности в повседневной жизни.

Adapt (адаптировать)

Если вы не можете изменить фактор стресса, измените себя. Вы можете адаптироваться к стрессовым ситуациям и восстановить ощущение контроля, изменив свои ожидания и отношение.

Accept (принимать)

Некоторые источники стресса неизбежны. В таких случаях лучший способ справиться со стрессом - принять вещи такими, какие они есть. Принять это может быть сложно, но в долгосрочной перспективе это легче, чем критиковать ситуацию, которую вы не можете изменить.

Эффективное управление стрессом помогает вам избавиться от его влияния на вашу жизнь, чтобы вы могли быть счастливее, здоровее и продуктивнее.

Конечная цель - это сбалансированная жизнь, в которой есть время для работы, отношений, отдыха и развлечений, а также стойкость, чтобы выдерживать давление и преодолевать вызовы.