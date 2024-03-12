Ось що потрібно зробити вдень, аби добре спати вночі

Іноді швидко заснути - це ще те випробування навіть після годин перевертання з боку на бік у ліжку. Щоб добре спати вночі потрібно вдень зробити деякі речі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти " Zdorovishi razom ".

Слідкуйте за харчуванням

Слідкуйте за тим, що ви споживаєте у день, а особливо на вечерю. Це має бути здорова їжа.

Дієтологи рекомендують не їсти ввечері капусти, цитрусові, томатний соус, темний шоколад, ковбасно-мʼясну продукцію, червоне мʼясо та гостру їжу. Скоротіть споживання напоїв з високим вмістом кофеїну: чай, кава, енергетичні напої.

Не куріть

Нікотин - стимулятор. Фахівці кажуть, що людям, які курять необхідно більше часу для того, щоб заснути і вони часто просинаються.

Уникайте телефонів

Варто обмежити використання смартфонів перед сном. Яскраве штучне освітлення, а також світло з екранів моніторів та смартфонів гальмує виділення мелатоніну і це призводить до безсоння.

Регулярно займайтесь спортом

Експерти кажуть, що помірні вправи на регулярній основі, такі як плавання та ходьба, допоможуть зняти напругу, що накопичується за день.

Проте за кілька годин до сну варто утримуватись від надто енергійних вправ - це може зашкодити вам заснути.

Розслабтесь перед сном

Можна прийняти теплу ванну чи послухати розслаблюючу музику. Зробіть своїми щоденними вечірніми ритуалами: розстелення книжки, читання книжки, гігієнічні процедури та дихальні вправи.

Як побороти безсоння

Якщо ваше безсоння та важке засинання стали систематичними, слід звернутися по допомогу до терапевта і психолога. Сімейний лікар оцінить фактичний стан вашого організму, можливі соматичні захворювання та інші фактори. А психолог допоможе, якщо причиною проблем зі сном є стрес та інші відповідні розлади. Побороти безсоння може допомогти і курс розслаблювальних масажів.

Важливо не вживати снодійні препарати без призначення лікаря.