Як швидко знизити тиск без таблеток: природні способи

Високий артеріальний тиск може призвести до проблем зі здоров'ям. Важливо вчасно розпізнати симптоми та нормалізувати показники.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про способи, які допоможуть швидко знизити тиск навіть без таблеток.
Підвищений кров'яний тиск (гіпертонія) - це стан, який виникає через постійний тиск у судинах 140/90 мм. рт.ст. і вище.
На жаль, симптоматика захворювання може взагалі не виявитися, тому його називають "мовчазний або тихий вбивця". Утім, іноді спостерігаються такі симптоми підвищеного тиску:
Причин, що призводять до підвищення АТ багато: гіпертонічна хвороба, захворювання нирок, ендокринні захворювання, прийом деяких медикаментів, отруєння, пізній токсикоз вагітних тощо.
З віком значно збільшується ризик появи гіпертонії. Високий АТ спостерігається у кожної третьої дорослої людини у світі.
Вплив віку в цьому випадку пов’язане з віковими змінами судин і збільшенням кількості супутніх хронічних захворювань.
Сімейний анамнез - один із найважливіших факторів при оцінці ризиків підвищення артеріального тиску та розвитку серцево-судинних захворювань. Успадкування схильності до підвищеного тиску становить 35-50%.
Погане харчування також може бути причиною підвищення артеріального тиску та появи серцево-судинних захворювань. Недостатня кількість поживних речовин та вітамінів, які містяться в овочах та фруктах, може призвести до підвищення тиску.
Це теж одні з факторів, які можуть впливати на підвищення тиску. У людей, які надто емоційно реагують на проблеми, збільшується ризик розвитку гіпертонії.
Раніше ми повідомляли, як часто люди повинні вимірювати артеріальний тиск.
Також кардіолог розповідав, що категорично заборонено робити при підвищеному тиску.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Medicine net, WebMD та Mayo clinic.