Як швидко знизити тиск без таблеток: природні способи

Як зрозуміти, що у вас високий тиск

Підвищений кров'яний тиск (гіпертонія) - це стан, який виникає через постійний тиск у судинах 140/90 мм. рт.ст. і вище.

На жаль, симптоматика захворювання може взагалі не виявитися, тому його називають "мовчазний або тихий вбивця". Утім, іноді спостерігаються такі симптоми підвищеного тиску:

головний біль

біль у грудях

запаморочення

задуха

носова кровотеча

пришвидшене серцебиття

дзвін у вухах

погіршення зору

Причин, що призводять до підвищення АТ багато: гіпертонічна хвороба, захворювання нирок, ендокринні захворювання, прийом деяких медикаментів, отруєння, пізній токсикоз вагітних тощо.













Холодні компреси допоможуть знизити тиск терміново. Лід потрібно прикладати до шийних хребців. Через кілька хвилин після такого компресу, коли лід почне танути, охолоджувану ділянку можна розтерти камфорною олією

допоможуть знизити тиск терміново. Лід потрібно прикладати до шийних хребців. Через кілька хвилин після такого компресу, коли лід почне танути, охолоджувану ділянку можна розтерти камфорною олією Яблучний оцет потрібно в рівних пропорціях розвести з водою. Таким розчином потрібно намочити тканину, після чого прикласти її до ніг. Оцет допоможе просто і швидко знизити тиск вдома без ліків

потрібно в рівних пропорціях розвести з водою. Таким розчином потрібно намочити тканину, після чого прикласти її до ніг. Оцет допоможе просто і швидко знизити тиск вдома без ліків



Вік

З віком значно збільшується ризик появи гіпертонії. Високий АТ спостерігається у кожної третьої дорослої людини у світі.

Вплив віку в цьому випадку пов’язане з віковими змінами судин і збільшенням кількості супутніх хронічних захворювань.

Спадкова схильність

Сімейний анамнез - один із найважливіших факторів при оцінці ризиків підвищення артеріального тиску та розвитку серцево-судинних захворювань. Успадкування схильності до підвищеного тиску становить 35-50%.

Неправильне харчування

Погане харчування також може бути причиною підвищення артеріального тиску та появи серцево-судинних захворювань. Недостатня кількість поживних речовин та вітамінів, які містяться в овочах та фруктах, може призвести до підвищення тиску.

Надлишкова вага та постійні стреси

Це теж одні з факторів, які можуть впливати на підвищення тиску. У людей, які надто емоційно реагують на проблеми, збільшується ризик розвитку гіпертонії.