Как быстро снизить давление без таблеток: естественные способы

Как понять, что у вас высокое давление

Повышенное кровяное давление (гипертония) - это состояние, возникающее из-за постоянного давления в сосудах 140/90 мм. рт.ст. и выше.

К сожалению, симптоматика заболевания может вообще не проявиться, поэтому его называют "молчаливым или тихим убийцей". Впрочем, иногда наблюдаются следующие симптомы повышенного давления:

головная боль

боль в груди

головокружение

духота

носовое кровотечение

ускоренное сердцебиение

звон в ушах

ухудшение зрения

Причин, приводящих к повышению АД, много: гипертоническая болезнь, заболевания почек, эндокринные заболевания, прием некоторых медикаментов, отравление, поздний токсикоз беременных и т.д.













Холодные компрессы помогут снизить давление срочно. Лед нужно прикладывать к шейным позвонкам. Через несколько минут после такого компресса, когда лед начнет таять, охлаждаемый участок можно растереть камфорным маслом

помогут снизить давление срочно. Лед нужно прикладывать к шейным позвонкам. Через несколько минут после такого компресса, когда лед начнет таять, охлаждаемый участок можно растереть камфорным маслом Яблочный уксус нужно в равных пропорциях развести с водой. Таким раствором нужно намочить ткань, после чего приложить его к ногам. Уксус поможет просто и быстро снизить давление на дому без лекарств

нужно в равных пропорциях развести с водой. Таким раствором нужно намочить ткань, после чего приложить его к ногам. Уксус поможет просто и быстро снизить давление на дому без лекарств



Возраст

С годами значительно увеличивается риск появления гипертонии. Высокое АД наблюдается у каждого третьего взрослого человека в мире.

Воздействие возраста в этом случае связано с возрастными изменениями сосудов и увеличением количества сопутствующих хронических заболеваний.

Наследственная склонность

Семейный анамнез - один из важнейших факторов при оценке рисков повышения артериального давления и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Наследование склонности к повышенному давлению составляет 35-50%.

Неправильное питание

Плохое питание также может быть причиной повышения артериального давления и появления сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаточное количество питательных веществ и витаминов, содержащихся в овощах и фруктах, может привести к повышению давления.

Избыточный вес и постоянные стрессы

Это тоже одни из факторов, которые могут влиять на повышение давления. У людей, слишком эмоционально реагирующих на проблемы, увеличивается риск развития гипертонии.