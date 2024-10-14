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Как быстро снизить давление без таблеток: естественные способы

Существуют естественные способы снизить давление (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Высокое артериальное давление может привести к проблемам со здоровьем. Важно своевременно распознать симптомы и нормализовать показатели.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о способах, которые помогут быстро снизить давление даже без таблеток.

Как понять, что у вас высокое давление

Повышенное кровяное давление (гипертония) - это состояние, возникающее из-за постоянного давления в сосудах 140/90 мм. рт.ст. и выше.

К сожалению, симптоматика заболевания может вообще не проявиться, поэтому его называют "молчаливым или тихим убийцей". Впрочем, иногда наблюдаются следующие симптомы повышенного давления:

  • головная боль
  • боль в груди
  • головокружение
  • духота
  • носовое кровотечение
  • ускоренное сердцебиение
  • звон в ушах
  • ухудшение зрения

Причин, приводящих к повышению АД, много: гипертоническая болезнь, заболевания почек, эндокринные заболевания, прием некоторых медикаментов, отравление, поздний токсикоз беременных и т.д.

  • Холодные компрессы помогут снизить давление срочно. Лед нужно прикладывать к шейным позвонкам. Через несколько минут после такого компресса, когда лед начнет таять, охлаждаемый участок можно растереть камфорным маслом
  • Яблочный уксус нужно в равных пропорциях развести с водой. Таким раствором нужно намочить ткань, после чего приложить его к ногам. Уксус поможет просто и быстро снизить давление на дому без лекарств

Возраст

С годами значительно увеличивается риск появления гипертонии. Высокое АД наблюдается у каждого третьего взрослого человека в мире.

Воздействие возраста в этом случае связано с возрастными изменениями сосудов и увеличением количества сопутствующих хронических заболеваний.

Наследственная склонность

Семейный анамнез - один из важнейших факторов при оценке рисков повышения артериального давления и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Наследование склонности к повышенному давлению составляет 35-50%.

Неправильное питание

Плохое питание также может быть причиной повышения артериального давления и появления сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаточное количество питательных веществ и витаминов, содержащихся в овощах и фруктах, может привести к повышению давления.

Избыточный вес и постоянные стрессы

Это тоже одни из факторов, которые могут влиять на повышение давления. У людей, слишком эмоционально реагирующих на проблемы, увеличивается риск развития гипертонии.

Ранее мы сообщали, как часто люди должны измерять артериальное давление.

Также кардиолог рассказывал, что категорически запрещено делать при повышенном давлении.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Medicine net, WebMD и Mayo clinic.

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Артерильное давлениеЗдоровье