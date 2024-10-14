Как быстро снизить давление без таблеток: естественные способы

Высокое артериальное давление может привести к проблемам со здоровьем. Важно своевременно распознать симптомы и нормализовать показатели.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о способах, которые помогут быстро снизить давление даже без таблеток.
Повышенное кровяное давление (гипертония) - это состояние, возникающее из-за постоянного давления в сосудах 140/90 мм. рт.ст. и выше.
К сожалению, симптоматика заболевания может вообще не проявиться, поэтому его называют "молчаливым или тихим убийцей". Впрочем, иногда наблюдаются следующие симптомы повышенного давления:
Причин, приводящих к повышению АД, много: гипертоническая болезнь, заболевания почек, эндокринные заболевания, прием некоторых медикаментов, отравление, поздний токсикоз беременных и т.д.
С годами значительно увеличивается риск появления гипертонии. Высокое АД наблюдается у каждого третьего взрослого человека в мире.
Воздействие возраста в этом случае связано с возрастными изменениями сосудов и увеличением количества сопутствующих хронических заболеваний.
Семейный анамнез - один из важнейших факторов при оценке рисков повышения артериального давления и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Наследование склонности к повышенному давлению составляет 35-50%.
Плохое питание также может быть причиной повышения артериального давления и появления сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаточное количество питательных веществ и витаминов, содержащихся в овощах и фруктах, может привести к повышению давления.
Это тоже одни из факторов, которые могут влиять на повышение давления. У людей, слишком эмоционально реагирующих на проблемы, увеличивается риск развития гипертонии.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Medicine net, WebMD и Mayo clinic.