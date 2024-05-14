Кардіолог розповіла, що здорові люди повинні робити раз на місяць

Артеріальний тиск є нестабільним показником, який може змінюватися навіть від легкої фізичної активності, розмов, вживання чаю або кави та інших факторів. Тому час від часу потрібно перевіряти показники.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Як часто вимірювати артеріальний тиск

За словами лікаря, якщо у вас встановлені серцево-судинні захворювання, тобто є діагнози і ви приймаєте таблетки для стабілізації тиску, тоді тиск треба вимірювати двічі на день - вранці і ввечері.

Якщо ви здорова людина і не страждаєте на підвищення артеріального тиску, то профілактично можна вимірювати його раз на місяць, щоб впевнитись, що тиск в нормі.

Під час вимірювання потрібно сидіти спокійно, не рекомендується рухатися та відволікатися на сторонні подразники, такі як телевізор, телефон, гучна музика та інші фактори. Для людей у яких є проблеми з тиском, їм варто проводити вимірювання тричі з інтервалом у 2-3 хвилини, і брати за основу отриманий середній показник.

Щоб результати були достовірними, необхідно проводити вимір у спокійному стані, спертися об спинку крісла або стільця, покласти руку на поверхню так, щоб манжета була на рівні серця.

Важливо, що міряти тиск по 5-7 разів на день не треба. Це викликає тільки зайву знервованість, що може спровокувати стрибки тиску.

Норма артеріального тиску у дорослих

Показник вимірюють у міліметрах ртутного стовпчика за допомогою спеціального апарату - тонометра. Зробити це може лікар-терапевт на прийомі або пацієнт вдома самостійно.

Показники артеріального тиску в нормі такі:

100-120/60-80 мм рт. ст. - оптимальний

в межах 120-129/80-84 мм рт. ст. - нормальний

130-139/85-89 мм рт. ст. - підвищений

Низький тиск (гіпотонія) - показники менш як 110/60 мм рт. ст. Високий тиск (гіпертонія) - показники 140/90 мм рт. ст. і більше. Обидва стани можуть призвести до серйозних наслідків, тому потребують звернення до лікаря.