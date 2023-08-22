Як швидко зачарувати незнайому людину: п'ять простих способів завоювати симпатію

Чому мова тіла дуже важлива

За словами психолога Рональда Е. Ріджіо, при першій зустрічі з людиною у нас часто складається про неї якесь уявлення та висновок. Наприклад, "вона мені подобається", "вона мені не подобається". І це цілком природний процес, а по суті – таке рішення виносить наш мозок.

І для винесення будь-якого рішення, мозок зчитує абсолютно всю інформацію - зовнішній вигляд людини, її рух, погляд, посмішку, голос.

Не секрет, що перше враження може вплинути на всі подальші взаємодії з людиною і навіть визначає, чи буде продовження спілкування взагалі.

Тому важливо сподобатися співрозмовнику, якщо це ваше перше побачення, ви влаштовуєтеся на роботу, або знайомитеся з тим, чия думка для вас дуже важлива.

П'ять важливих сигналів тіла

"Дослідження у сфері невербального спілкування виявили ряд сигналів, які призводять до появи у співрозмовника більшої симпатії та потягу, особливо при перших зустрічах. Їх називають сигналами безпосередності, що викликають миттєву симпатію", - пояснює Рональд Ріджіо у своїй колонці на Psychology Today.

Зоровий контакт. Дивитись у вічі іншому - ознака безпосередності, прояви інтересу та уважності.

Нахил уперед та фізична дистанція. Орієнтація тіла на іншу людину з легким нахилом уперед та підтримання деякої (але не надто сильної) фізичної близькості.

Посмішка. Приємне обличчя з легкою посмішкою завжди оцінюється іншими позитивніше, ніж похмуре або напружене.

Лицьова та жестова анімація. Зазвичай нам подобаються люди, які виглядають енергійними та жвавими. Якщо ж людина, навпаки, скупий на жести, рухи, скута і закрита - вона нас відштовхує.

Теплий і виразний тон голосу. Так само працюють і емоції. Люди з теплим тоном голосу, що вкладають у нього емоції, приваблюють сильніше.

"Не забувайте, що в усьому потрібна міра. Важливо регулювати ці сигнали безпосередності. Наприклад, неприязнь може викликати людина, яка уникає зорового контакту, а ще й та, яка буквально заглядає вам в очі. Не сподобатися може та людина, яка підходить надто близько, порушуючи особистий простір. Надмірна експресивність та емоційність також можуть призвести до негативного першого враження", - наголошує психолог.