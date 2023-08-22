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Как быстро очаровать незнакомого человека: пять простых способов завоевать симпатию

Как быстро заоевать симпатию незнакомого человека (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

При знакомстве с другим человеком нам почти всегда хочется произвести на него приятное впечатление. И помочь в этом может язык тела - невербальные сигналы, которые мы подаем окружающим.

Что это за сигналы, как они работают и какие пять из них нужно использовать, чтобы произвести впечатление - в материале Styler.

Почему язык тела очень важен

По словам психолога Рональда Э. Риджио, при первой встрече с человеком у нас часто складывается о нем какое-то представление и вывод. Например, "он мне нравится", "он мне не нравится". И это совершенно естественный процесс, а по сути - такое решение выносит наш мозг.

И для вынесения любого решения, мозг считывает абсолютно всю информацию - внешний вид человека, его движения, взгляд, улыбку, голос.

Не секрет, что первое впечатление может повлиять на все дальнейшее взаимодействие с человеком и даже определяет, будет ли продолжение общения вообще.

Поэтому важно понравиться собеседнику, если это ваше первое свидание, вы устраиваетесь на работу, или же знакомитесь с тем, чье мнение для вас очень важно.

Пять важных сигналов тела

"Исследования в области невербального общения выявили ряд сигналов, которые приводят к появлению у собеседника большей симпатии и влечения, особенно при первых встречах. Их называют сигналами непосредственности, вызывающими мгновенную симпатию", - объясняет Рональд Риджио в своей колонке на Psychology Today.

Зрительный контакт. Смотреть в глаза другому - признак непосредственности, проявления интереса и внимательности.

Наклон вперед и физическая дистанция. Ориентация тела на другого человека с легким наклоном вперед и поддержание некоторой (но не слишком сильной) физической близости.

Улыбка. Приятное лицо с легкой улыбкой всегда оценивается другими более положительно, чем хмурое или напряженное.

Лицевая и жестовая анимация. Обычно нам нравятся люди, которые выглядят энергичными и оживленными. Если же человек, наоборот, скуп на жесты, движения, скован и закрыт - он нас отталкивает.

Теплый и выразительный тон голоса. Точно также работают и эмоции. Люди с теплым тоном голоса, вкладывающие в него эмоции, привлекают сильнее.

"Не забывайте, что во всем нужна мера. Важно регулировать эти сигналы непосредственности. Например, неприязнь может вызвать человек, который избегает зрительного контакта, а еще и тот, кто буквально заглядывает вам в глаза. Не понравится может тот человек, который подходит слишком близко, нарушая личное пространство. Чрезмерная экспрессивность и эмоциональность также могут привести к отрицательному первому впечатлению", - подчеркивает психолог.

Кстати, ранее мы писали о том, как тело человека подает сигналы при повышенной тревожности и усталости.

А еще рассказывали о том, какой простой способ поможет вам быстро узнать человека.

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