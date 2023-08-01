Всього одне питання допоможе вам розкрити будь-яку людину: що потрібно запитати

Зрозуміти, що людина перед вами з перших днів спілкування буває дуже важко. І багато людей не схильні багато розповідати про себе як у перші дні знайомства, так і в перші місяці.

Але існує питання, яке дуже швидко вам допоможе зрозуміти, що собою являє новий знайомий. Який саме, розповіли у ProNews.

Дізнатися людину на початку знайомства дуже складно

Знайомитися з новою людиною - це завжди цікаво, захоплююче та трохи страшно. Особливо, якщо ви перебуваєте в активному пошуку претендента на роль супутника життя. Зрозуміти, що за людина перед вами, вона добра чи маніпулятор, шляхетна чи шахрай, часом неймовірно складно.

Розібратися в перші дні спілкування, що ж ховається за усмішкою людини неможливо, якими б таланти проникливості ви не мали.

І багато людей знають, що привабити чи відштовхнути новий знайомий може буквально однією фразою. Бажано, щоб така фраза прозвучала значно раніше, ніж ви встигнете захопитися новою людиною.

Вчені з Університету Небраски провели цікавий експеримент. Вони визначили одне-єдине питання, відповідь на яке може дуже багато розповісти про особистість і характер людини.

Що потрібно спитати

Всього одне питання вам допоможе дізнатися людину, яку ви погано знаєте. Запитайте нового знайомого (приятеля, колегу, начальника, потенційного партнера) – що він думає про когось іншого.

Як пояснюють дослідники, люди бачать в інших свої риси. Егоїстична людина зверне увагу на прояв егоїзму в іншої. Добрий скаже, що інша людина має м'якість і дружелюбність.

Вчені відзначають, що чим більш позитивно оцінювали інших людей учасники експерименту, тим щасливішими та емоційно стабільнішими були вони самі. Ті ж, хто захоплено та охоче перераховував негативні характеристики людей, про яких них запитали думку, самі були позбавлені позитивних якостей характеру.

Вороже налаштована людина відповість, що бачить ворожість в оточуючих. Нарцис вкаже на зарозумілість, тиран помітить агресивність - і це при тому, що у своїй поведінці вони такі риси не помічають.

"Людина, світ якої забарвлений у чорні кольори, бачить і інших так само. Одна тільки ця тенденція вказує на велику ймовірність депресії або інших психологічних розладів у людини", - наголошують експерти.